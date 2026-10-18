首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 鸿蒙之家>鸿蒙新闻

华为鸿蒙星河互联 AirPods 适配型号公布，覆盖初代至 Max 等主流机型

2026/10/18 14:05:31 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
评论：

IT之家 10 月 18 日消息，在今年 9 月 7 日的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为终端 BG CEO 何刚宣布，华为鸿蒙星河互联升级，支持连接苹果 AirPods 无线耳机。

IT之家注意到，华为官网现公布了鸿蒙星河互联 AirPods 适配机型。据介绍，当前支持与 AirPods 4、AirPods Pro 3、AirPods 3、AirPods Pro 2、AirPods 2、AirPods Pro 1、AirPods 1、AirPods Max、AirPods 5 等主流型号 AirPods 进行互联。

华为手机升级 HarmonyOS 7.0 及以上版本与 AirPods 连接后，可实现 AirPods 连接提醒及电量显示功能，具体如下：

连接提醒

华为手机与 AirPods 首次配对成功后，后续 AirPods 每次开盖再次连接时，华为手机都会通过实况窗自动弹出连接提醒。

电量显示

日常使用中，华为手机与 AirPods 连接后，可通过状态栏的“蓝牙”图标，或负一屏的“设备电量”卡片查看 AirPods 剩余电量。负一屏“设备电量”卡片 Airpods 电量显示规则如下：

  • 双耳佩戴（耳机盒关盖）：显示左、右耳电量。

  • 单耳佩戴（耳机盒关盖）：仅显示当前佩戴的单耳电量。

  • 耳机入盒（耳机盒开盖）：显示左耳、右耳及耳机盒的电量。

需要注意的是，华为手机升级至 HarmonyOS 7.0 及以上版本后连接 AirPods，支持使用新功能。其它华为设备（如平板、PC）仅支持普通的蓝牙耳机功能

另外，AirPods 当前不支持与苹果之外的设备进行自动回连。用户需要进入华为手机设置 > 星闪和蓝牙（或蓝牙），在已配对设备列表中点击对应 AirPods 名称进行手动连接。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为AirPods鸿蒙星河互联

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知