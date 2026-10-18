华为鸿蒙星河互联 AirPods 适配型号公布，覆盖初代至 Max 等主流机型

IT之家 10 月 18 日消息，在今年 9 月 7 日的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，华为终端 BG CEO 何刚宣布，华为鸿蒙星河互联升级，支持连接苹果 AirPods 无线耳机。

IT之家注意到，华为官网现公布了鸿蒙星河互联 AirPods 适配机型。据介绍，当前支持与 AirPods 4、AirPods Pro 3、AirPods 3、AirPods Pro 2、AirPods 2、AirPods Pro 1、AirPods 1、AirPods Max、AirPods 5 等主流型号 AirPods 进行互联。

华为手机升级 HarmonyOS 7.0 及以上版本与 AirPods 连接后，可实现 AirPods 连接提醒及电量显示功能，具体如下：

连接提醒 华为手机与 AirPods 首次配对成功后，后续 AirPods 每次开盖再次连接时，华为手机都会通过实况窗自动弹出连接提醒。 电量显示 日常使用中，华为手机与 AirPods 连接后，可通过状态栏的“蓝牙”图标，或负一屏的“设备电量”卡片查看 AirPods 剩余电量。负一屏“设备电量”卡片 Airpods 电量显示规则如下： 双耳佩戴（耳机盒关盖）：显示左、右耳电量。

单耳佩戴（耳机盒关盖）：仅显示当前佩戴的单耳电量。

耳机入盒（耳机盒开盖）：显示左耳、右耳及耳机盒的电量。

需要注意的是，华为手机升级至 HarmonyOS 7.0 及以上版本后连接 AirPods，支持使用新功能。其它华为设备（如平板、PC）仅支持普通的蓝牙耳机功能。

另外，AirPods 当前不支持与苹果之外的设备进行自动回连。用户需要进入华为手机设置 > 星闪和蓝牙（或蓝牙），在已配对设备列表中点击对应 AirPods 名称进行手动连接。