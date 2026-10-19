四个谷歌 Gemini 4 Argon 智能体成功击败末影龙通关《我的世界》，耗时 27 小时

IT之家 10 月 19 日消息，谷歌研究人员近日发布论文称，他们使用四个 Gemini 4 Argon 智能体成功通关《我的世界》，仅用 27 小时就成功击败末影龙。

谷歌将 4 个 Gemini 4 放入随机生成的世界中，他们可以通过游戏内的聊天框互相协调。但研究人员没有为他们制定任何策略，只是说了最终目标，所有行为都由智能体自行规划。研究人员可通过仪表板观察他们，下达暂停 / 终止测试指令，但没有权利介入。

游戏开始后，这些智能体很快分担了不同任务：有的建造末影人农场；有的收集食物；有的专注于探索。它们会分享战斗技巧，并在队友死亡后寻回丢失的装备。

整个游戏过程中，4 个智能体发送了 229 条消息、运行 2783 个程序，死亡 605 次。它们花了 13.5 小时才抵达末地，剩下的时间全部用来击败末影龙。整个过程用了 13.5 亿个输入 Token，按照普通用户标准来算，成本约为 1,620 美元（IT之家注：现汇率约合 10,842 元人民币）。

研究团队表示：“据我们所知，这是 AI 智能体首次在完全自主的情况下从头到尾通关《我的世界》。整个过程仅使用标准的 Mineflayer 库，没有使用种子地图，也没有人类辅助。”