微软 Win11 推送蓝牙升级：与苹果 AirPods 配对时间最多缩短 15 秒

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 20 日）发布博文，报道称 Windows 11 系统安装 10 月累积更新之后，微软优化耳机重连、音频播放及通话稳定性之外，还缩短 AirPods 配对耗时，最多可以缩短 15 秒。

微软在 10 月 15 日发布的更新日志中，表示：

我们也在不断改进您日常依赖的交互体验。蓝牙耳机在 Windows 系统上的表现更加稳定可靠，配对、重新连接、音频播放和通话都更加流畅，AirPods 的配对时间最多可缩短 15 秒。

补充说明中写道：

该改进已整合到 Windows 11 操作系统版本 26200.8737 ；实际性能可能因 Apple AirPods 型号、设备配置、使用情况和其他因素而异。

IT之家注：微软原文并未给出现有配对速度，因此这里暂时无法计算提速增幅。上述改进采用分阶段推送方式，安装 10 月更新后不一定立即生效，部分用户可能仍需等待数周。

该媒体指出在 Windows 11 系统上，此前存在配对速度问题，有时甚至需要几分钟才能完成配对，有时可能会导致连接超时。而根据该媒体的个人观察，在安装 10 月更新的 Windows 11 设备上，配对苹果 AirPods 和三星 Galaxy Buds 的时间速度提高了约 20%。

除了提高蓝牙耳机配对速度外，Windows 11 的 10 月更新还优化通话质量，用户通过耳机实体按键或触控操作调节通话音量时，系统将显示音量浮窗；微软同时改善麦克风兼容性，以减少部分耳机的卡顿。