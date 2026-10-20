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微软的“怀旧执念”：Win11 26H2 仍保留部分 Win95 内存管理器代码

2026/10/20 11:38:26 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称在 Windows 11 最新的 26H2 版本中，微软依然保留名为 EmulateHeap 的兼容性修复组件，该组件可以追溯到 Windows 95 时代。

EmulateHeap 是一个运行 Windows 95 堆管理器的修复程序，它仍然存在于 Windows 11 26H2 系统中。

起源方面，早期 Windows 3.x 版《模拟城市》（SimCity）游戏存在“释放后使用”（use-after-free）漏洞，程序在释放内存后仍继续读取该内存。由于旧系统不会立即回收内存，游戏运行正常，但到了 Windows 95 测试版，由于微软改变内存管理方式后，会导致游戏出现运行故障。

SIMCity 2000 Special Edition for Windows 95

在解决方案上，微软并未要求游戏厂商修复该问题，改为在 Windows 95 系统中加入特例代码，检测到《模拟城市》游戏运行后便延迟释放内存。

在《模拟城市》特例之后，微软发现其它应用和游戏也有类似需求，因此微软针对 Windows XP 系统，复制 Windows 95 内存堆管理器源码，在重新编译加入兼容性框架后形成 EmulateHeap。

在 Windows XP 系统中，旧程序调用 HeapCreate、LocalLock、GlobalReAlloc 等内存 API 时，该组件重定向到模拟 Windows 95 的实现中。

在当前 Windows 11 系统中，只有当某个应用被明确启用 EmulateHeap 时，相关旧代码才会从硬盘加载。用户可通过 Windows ADK 中的“兼容性管理器”查看该修复项。

Selecting Application Compatibility Tools in Windows Assessment and Deployment kit

Compatibility Administrator 32 bit in Start

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关键词：Win11微软

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