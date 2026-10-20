微软的“怀旧执念”：Win11 26H2 仍保留部分 Win95 内存管理器代码

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 19 日）发布博文，报道称在 Windows 11 最新的 26H2 版本中，微软依然保留名为 EmulateHeap 的兼容性修复组件，该组件可以追溯到 Windows 95 时代。

EmulateHeap 是一个运行 Windows 95 堆管理器的修复程序，它仍然存在于 Windows 11 26H2 系统中。

起源方面，早期 Windows 3.x 版《模拟城市》（SimCity）游戏存在“释放后使用”（use-after-free）漏洞，程序在释放内存后仍继续读取该内存。由于旧系统不会立即回收内存，游戏运行正常，但到了 Windows 95 测试版，由于微软改变内存管理方式后，会导致游戏出现运行故障。

在解决方案上，微软并未要求游戏厂商修复该问题，改为在 Windows 95 系统中加入特例代码，检测到《模拟城市》游戏运行后便延迟释放内存。

在《模拟城市》特例之后，微软发现其它应用和游戏也有类似需求，因此微软针对 Windows XP 系统，复制 Windows 95 内存堆管理器源码，在重新编译加入兼容性框架后形成 EmulateHeap。

在 Windows XP 系统中，旧程序调用 HeapCreate、LocalLock、GlobalReAlloc 等内存 API 时，该组件重定向到模拟 Windows 95 的实现中。

在当前 Windows 11 系统中，只有当某个应用被明确启用 EmulateHeap 时，相关旧代码才会从硬盘加载。用户可通过 Windows ADK 中的“兼容性管理器”查看该修复项。