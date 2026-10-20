Win11 学院：如何在 Windows 11 RP 26x00.9807 预览版上启用新版右键菜单

IT之家 10 月 20 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 19 日）发布博文，介绍了利用第三方修改工具 ViveTool，在 Windows 11 Release Preview 频道版本 Build 26200.9807 与 26300.9807 上，启用新版右键菜单。

在上述两个 Windows 11 预览版中，微软采用分阶段推送方式，已邀请部分 Release Preview 频道用户参与测试，对于暂未获得推送的用户，可以通过 ViveTool 工具方式启用。

在体验方面，旧版右键菜单存在常用操作层级过深、第三方应用选项被折叠进“显示更多选项”，以及自定义能力不足等问题，而新版右键菜单有望改善相关体验，更多细节可以访问IT之家此前报道《初探微软 Win11 新版右键菜单定制选项，支持 8 项动作开关》。

1.确保 Windows 11 系统版本号不低于 26200.9807 或 26300.9807 版本。

2. 从 GitHub 页面下载 ViveTool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.4）。

3. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符。

4. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.4”

5. 然后输入相关命令，按下回车键。

.\ViVeTool.exe /enable /id:49453572,60813048

如果上述命令无法生效，可以尝试以下命令：

.\ViVeTool.exe /enable /id:49453572,60813048,61934903

6. 重启设备。

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