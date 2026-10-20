可体验逼真刹车 / 碰撞：经典车辆物理模拟器《BeamNG.drive》登陆索尼 PS5，198 港币

IT之家 10 月 20 日消息，开发商 BeamNG 旗下驾驶模拟游戏《BeamNG.drive》游戏现已登陆索尼 PlayStation 5 平台，以港服为例，游戏定价为 198 港币，IT之家附游戏商品页（https://www.playstation.com/en-hk/games/beamng-drive/）。

《BeamNG.drive》的核心特色在于精密的软件物理模拟引擎，游戏会实时计算车辆数百个零部件之间的相互作用，力求让玩家在每一次碰撞中都能看到接近现实的车身溃缩以及机械故障表现，同时玩家可以针对悬架系统、轮胎配置以及发动机组件进行细致调整，例如为车辆改装运动刹车，让车辆在极端工况下不会出现刹车热衰退。

游戏目前包含 12 个大型开放世界场景，地形覆盖热带丛林、荒凉沙漠以及繁华都市街道，为玩家提供不同环境下的驾驶体验。

为了提供更高的自由度，游戏还加入了多种玩法。在“自由漫游”（Free Roam）模式中，玩家可以驾驶车辆探索开放世界，还能实时调整环境参数，例如改变风速或重力规则。此外，游戏还提供“场景”（Scenario）模式，包含物流配送任务、警匪追逐等挑战；玩家也可以通过“计时赛”（Time Trial）挑战赛道成绩，磨练驾驶技术。

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