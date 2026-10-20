玩家将索尼 PlayStation 游戏机独占《神秘海域：内森德雷克合集》三部曲游戏搬上 PC 平台

IT之家 10 月 20 日消息，开发者 SuperMedo 现已公布“Uncharted for Windows”的项目，将索尼 PlayStation 平台独占的《神秘海域：内森德雷克合集（Uncharted: The Nathan Drake Collection）》移植到 PC 平台，相应版本基于 PS4 版游戏，主要收录了神秘海域初代 / 二代 / 三代，IT之家附项目 GitHub 地址（https://github.com/Supermedo/uncharted_pc）。

公开信息显示，索尼于 2022 年将《神秘海域 4：盗贼末路》和《神秘海域：失落的遗产》（四代外传）带到了 PC 平台，不过游戏前三作合集《神秘海域：内森德雷克合集》一直没登陆 PC 平台，玩家只能使用游戏机或借助模拟器游玩。

而如今，SuperMedo 将本作搬上了 PC 平台，相应版本直接在 PC 上运行 PS4 版游戏的 x86-64 代码，图形渲染部分则通过基于 shadPS4 模拟器的渲染器转换为 Vulkan。由于项目不包含游戏文件，玩家需要自行提供《内森德雷克合集》经过解密的“正版游戏数据”。

性能方面，相应版本提供 60 FPS 和 120 FPS 模式，拥有 TAA、FSR 3.1、FSR 4 和 DLAA 抗锯齿功能，英伟达 RTX 40/50 系列显卡用户还可启用 2 /4 倍 DLSS 帧生成特性。

不过，该项目目前仍存在稳定性问题。GitHub 页面显示，一名用户使用搭载 RTX 4060 的笔记本电脑，以 1080p 分辨率和 DLAA 运行初代《神秘海域》时，在第 11 章遭遇崩溃情况，后续游戏存档损坏。

近期有报道称，索尼已缩减 PlayStation 游戏跨平台计划，后续官方仅打算将实时服务性游戏搬到 PC 平台，将单机剧情驱动向游戏更多保留在 PlayStation 平台。在这一背景下，社区开发者正持续推进主机游戏的非官方移植项目。除了此次《神秘海域》初代三部曲移植外，先前也有开发者将 PS4 独占赛车游戏《驾驶俱乐部（Driveclub）》移植到了 PC 平台。

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