PlayStation 之父久多良木健谈索尼停产实体游戏光盘：玩家不满可以理解

IT之家 10 月 17 日消息，当地时间 16 日，据外媒 VGC 报道，被誉为“PlayStation 之父”的索尼互动娱乐前董事长兼集团 CEO 久多良木健认为，玩家对索尼决定停产实体游戏光盘的不满可以理解，但游戏厂商也需要设法改变玩家对数字版游戏所有权的看法。

2007 年离开索尼之前，久多良木健曾主导初代 PlayStation、PS2 和 PS3 的研发。他很早就预见到实体游戏介质将逐渐退出市场，2006 年便预测，随着数字发行普及，玩家最终不再需要光盘，甚至不必使用硬盘，而是直接通过网络串流获取内容。

谈及索尼停产实体光盘的决定，76 岁的久多良木健承认，索尼的处理方式招致了部分玩家不满，然而 PlayStation 继续投入资源生产实体光盘，在经济上并不划算。“早在 PS2 和 PS3 时代，我们就有了联网功能，只是远没有今天这么普及。现在有太多的人接入了网络。我理解为什么实体光盘会成为‘拥有’游戏的象征，也完全理解玩家的想法…… 但拿智能手机来说，没有人认为这种联网设备还需要实体介质，因为大家相信，买来的内容能够一直保留下来。所以，这其实是观念问题。我完全理解有些人为什么不满，但继续生产实体光盘在经济上并不划算。也许问题还是出在观念上。”

久多良木健认为，PlayStation 现任管理层看待游戏主机的方式或许正在改变，不再局限于传统游戏主机，而是希望将 PlayStation 打造成能够通过网络提供各类内容的平台，与许多忠实玩家的期待存在分歧。“虽然我不再是 CEO，但我们在一些问题上仍有共同看法。索尼互动娱乐现在有不少员工来自外部企业，其中就有从其他流媒体公司过来的。可以理解，他们或许认为，利用网络连接，PlayStation 不仅能是一台游戏主机，还能成为内容终端。也许他们就是这么想的。但这也引起了部分游戏爱好者的不满。”

IT之家获悉，在同一活动上，久多良木健还谈及游戏主机行业的现状与未来。“当年推出 PS2 时，总有人问我：‘下一步是什么？’我的回答是：‘与网络融合。’我当时就认为，一切最终都会与网络融合，现在也确实如此。”

对于全球零部件短缺推高消费电子硬件价格，他同样感到担忧：“现在的设备实在太贵了，这不是好现象…… 虽然硬件架构在从游戏主机转向以 PC 为基础，原本是为了降低平台开发的难度，但现在 PC 贵得离谱，快赶上买车了！不正常！”

久多良木健认为，硬件制造商必须找到更巧妙的解决办法。如果游戏厂商能够充分利用 AI 和云计算，就根本不需要游戏主机了。“不过，这可不是索尼电脑娱乐的官方说法啊！”