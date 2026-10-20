1399 元飞牛 & 希力威视万兆交换机开售：6 个万兆电口 + 2 个万兆光口，赠送八类网线

IT之家 10 月 20 日消息，飞牛与希力威视合作推出的「万兆交换机」新品今日 16:00 正式开售，首发价 1399 元起，随箱赠送两条高品质镀金编织八类网线，还可加价选择万兆 DAC 铜缆套装。

据飞牛官方介绍，这款「万兆交换机」无需配置参数，支持速度自动识别、即插即用，自动链路聚合，还有三层管理、跨网段互通、环路防护、ACL 权限控制、网络安全隔离。

这款「万兆交换机」是飞牛与希力威视合作开发的产品，采用全铝合金 CNC 外壳，其机身尺寸仅 177×126×29mm，体积仅约市面主流机型 1/3；配备动压轴承风扇、新国标电源，支持 6KV 硬件级防雷。

这款交换机支持 10Gbps 万兆连接，采用 6 电 2 光（IT之家注：即 6 个电口 + 2 个光口）接口，主打光电口兼容，并向下兼容 2.5G、千兆、百兆网络；适合 NAS、光猫 / 路由器后网络扩展和分线使用。

这款产品插上网线即可使用，支持任意端口识别上下行，STP / RSTP / MSTP 防止网络环路、避免广播风暴；它支持 Web 可视化管理，端口状态、连接速率清晰可见。

此外，飞牛还为它开发了一款专门的 App 应用，支持设备识别、链路聚合和一键测速，确保小白也能快速搭建万兆 NAS 网络。

在搭配飞牛 fnOS 使用时，它还支持双网口自动聚合（飞牛专属功能）。NAS 开启 LACP 模式后，交换机自动识别两个网口的接入端口，完成链路聚合。拔线或更换端口时，交换机自动调整配置，全程无需人为干预。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

相关阅读：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。