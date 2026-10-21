37GB 变 18GB：《禁闭求生 2》游戏 PC 版体积骤降 51%

IT之家 10 月 21 日消息，黑曜石娱乐（Obsidian Entertainment）昨日为《禁闭求生 2》（Grounded 2）游戏推出“腐朽与毁灭”（Rot and Ruin）大型更新，最值得关注的变化是 PC 版本安装大小从原先的 37GB 大幅降至 18GB，缩减幅度达 51%。

黑曜石娱乐通过重构底层，大幅优化了游戏空间占用，对硬盘空间紧张的 PC 玩家而言更加友好。不过官方表示由于重构，玩家无法通过增量补丁直接升级，需要重新完整下载游戏。

本次大型更新同样适用于游戏主机端，不过优化幅度相对有限：Xbox 等平台预计可节省约 200MB 至 300MB 空间。官方表示《禁闭求生 2》游戏已经迁移到虚幻引擎 5.7，进一步提升游戏画面表现。

内容方面，“腐朽与毁灭”为玩家加入了全新生物群落“木堆”（Woodpile）。在这个区域，缩小后的主角将首次遭遇白蚁，包括工蚁、兵蚁、蚁王和 OGRR 等不同变种。IT之家附上相关图片如下：

游戏还新增蜈蚣 Boss，以及可作为坐骑的马铃薯甲虫；这种近战型“甲虫载具”能发射多枚高伤害弹丸，其咆哮还能为玩家治疗。

此外，更新加入了使用彩弹枪为建筑和基地物品上色的涂装系统、基于新工具 Yoking Press 的铋武器升级路线，以及更多 SCA.B 主题、人物模型等内容。