SpaceX 盘中暴涨 11% 市值超台积电：与特斯拉合并传闻 + 超预期业绩

IT之家 10 月 21 日消息，今晚美股开盘后，SpaceX 股价上涨 11.18%，报 164.308 美元 / 股，总市值报 2.23 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 14.92 万亿元人民币），超越台积电，位列美股总市值第六大上市公司（前五分别为英伟达、苹果、AlphaBet、微软、亚马逊）。

IT之家注意到，SpaceX 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：145.75 亿美元（IT之家注：现汇率约合 975.6 亿元人民币）， 同比增长 161% ，环比增长 86.52%

毛利润 ：90.97 亿美元（现汇率约合 608.92 亿元人民币）， 同比增长 216.86%

毛利率 ：62.42%， 同比增长 10.93 个百分点

归母净利润：44.04 亿美元（现汇率约合 294.79 亿元人民币），上年同期净亏损 10.54 亿美元（现汇率约合 70.55 亿元人民币），同比扭亏为盈

此外，在财报电话会上，埃隆 · 马斯克表示 SpaceX 与特斯拉均已成立由独立董事组成的特别委员会，研究两家公司潜在合并的可能性。

若交易最终落地，有望成为有史以来规模最大的企业合并。马斯克称，合并“有很多好处”，尤其是在双方共同开发“超级智能”（SI）软件、推进人工智能与自动驾驶等业务方面，合作空间巨大。不过他强调，目前两家公司的委员会尚未就交易条款达成一致，合并并不确定。