特斯拉：预计明年二季度让车主车辆接入自动驾驶出租车车队

IT之家 10 月 22 日消息，多年来，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）一直向特斯拉车主许下宏大承诺，包括推出无监督 FSD 功能，以及允许车主将自家车辆接入公司的自动驾驶出租车车队。在今日的第三季度财报电话会议上，特斯拉终于给出了一个明确时间。

特斯拉自动驾驶副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）表示，特斯拉车主将能在 2027 年第二季度把自己的车辆接入公司自动驾驶出租车车队。以下是他的原话：

就像我前面提到的，Cybercab 和 Model Y 使用的是同一套软件。很快我们就会在 V15 版本更新中将这套软件推送给用户。唯一额外的要求是，例如要确保用户的 Model Y 能够纳入特斯拉的地理围栏与车队管理体系，从而实现完全自动驾驶。我们预计大约在明年第二季度，可以让首批用户车辆接入自动驾驶出租车车队。

这个时间节点值得留意，因为特斯拉很有可能再次延期。在自动驾驶与自动驾驶出租车这件事上，马斯克已经形成十分明显的模式：定下激进的短期目标，最后延期数年，甚至计划彻底落空。尽管如此，特斯拉在面向普通消费者的驾驶辅助技术上，确实取得了持续小幅的进步。但长期承诺的“无监督”FSD 功能至今仍未落地。

2019 年，马斯克在公司首届人工智能日的舞台上承诺，车主的私家车可以加入名为“特斯拉网络”的自动驾驶出租车车队，车辆在自主接单运营时，车主就能获得被动收入。他将其比作优步或者爱彼迎。马斯克当时还说，到 2020 年，道路上会有一百万台特斯拉自动驾驶出租车。

到目前为止，这两项承诺都没有兑现。特斯拉在得克萨斯州和佛罗里达州部署了数百台自动驾驶出租车，其中一部分车辆仍配备人类安全员；奥斯汀也投入了数十台完全无人的 Cybercab 无人驾驶出租车。

不过，FSD 业务增长是特斯拉本季度财报中的亮点。公司称，北美地区越来越多的特斯拉新车买家选择加装 FSD（监督版）。本季度超过 75% 的新车用户选购了这项功能，相比上一季度提升了近 20 个百分点。但特斯拉本季度整车销量下滑，营收增长停滞，利润有所下降。

特斯拉还上线了自动驾驶出租车安全专题网站，公司在网站上称自动驾驶累计行驶里程达到了 330 万英里（IT之家注：约 531.1 万公里）。

但就算特斯拉开放私家车接入自动驾驶出租车车队，仍然存在巨大的监管障碍。无监督自动驾驶网约车需要获得地方与州一级的专项许可，保险办理也存在困难。而且在大多数地区，个人或外部企业使用自有自动驾驶车辆提供无人载客服务，仍然属于违法行为。

此外，早期的 Model 3 和 Model Y 没有搭载最新的 FSD 硬件套件以及 AI 算力设备，会受到硬件性能限制。Cybercab 这类专用车型，从设计之初就是为无人载客服务打造，而民用私家车需要额外的软件层，才能在无人干预的前提下保障安全。

特斯拉或许有信心能在 2027 年第二季度前攻克所有技术与法律难题。但过往的经历表明，这个时间节点很可能又会悄无声息地被推迟。