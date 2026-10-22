国家能源局：截至 2026 年 9 月底我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达 2477.7 万个，同比增长 37.2%

IT之家 10 月 22 日消息，今日国家能源局发布 2026 年 9 月全国电动汽车充电设施数据。

根据国家充电设施监测服务平台数据，截至 2026 年 9 月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到 2477.7 万个，同比增长 37.2%。

IT之家注意到，其中公共充电设施（枪）520.7 万个，同比增长 16.3%，额定总功率达到 2.66 亿千瓦，单枪平均功率约为 51.10 千瓦；私人充电设施（枪）1957.0 万个，同比增长 44.0%，私人充电设施报装用电容量达到 1.67 亿千伏安。

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从历史数据看，我国电动汽车充电设施（枪）数量增长持续提速：截至 2025 年 12 月底达到 2009.2 万个，首次突破 2000 万大关；截至 2026 年 1 月底为 2069.8 万个，4 月底为 2195.5 万个，5 月底为 2249.7 万个，8 月底为 2422.3 万个。其中，从 1000 万个增长到 2000 万个仅用了 18 个月，较此前千万级跨越周期大幅缩短。

2025 年 9 月，国家发展改革委、国家能源局等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027 年）》。该方案提出，到 2027 年底在全国范围内建成 2800 万个充电设施，提供超 3 亿千瓦的公共充电容量，满足超过 8000 万辆电动汽车的充电需求，实现充电服务能力的翻倍增长。

在大功率充电方面，国家发展改革委等四部门发布的《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》提出，优先明确高速公路服务区场景下的建设计划，率先对重大节假日期间利用率超过 40% 的充电设施实施大功率改造，力争到 2027 年底全国范围内大功率充电设施超过 10 万台。目前单枪充电功率达 250 千瓦以上的大功率充电设施正进一步普及。

据此前公布的数据，截至 2025 年 12 月底，我国已建成全球最大的电动汽车充电网络，可支撑超 4000 万辆新能源汽车的充电需求；全国高速公路服务区累计建成充电桩 7.15 万个，覆盖超 98% 的服务区，19 个省份实现了充电设施“乡乡全覆盖”。