2026 世界顶尖科学家论坛 10 月 30 日开幕，33 位顶尖奖项得主确认参会

IT之家 10 月 22 日消息，2026 世界顶尖科学家论坛将于 10 月 30 日至 11 月 1 日在上海临港中心 —— 世界顶尖科学家论坛永久会址举办，开幕式暨主论坛定于 10 月 31 日上午举行。

本届论坛将汇聚 33 位诺贝尔奖、图灵奖、沃尔夫奖、菲尔兹奖等国际顶级奖项得主，众多海内外院士、知名专家学者、优秀青年科学家代表，以及科创龙头企业代表等，聚焦全球科技前沿，共同探讨基于未来科学的科研范式。

本届论坛以“范式变革：科学突破的下一个十年”为主题，论坛由中国科协主办，深圳市鹏瑞公益基金会、红杉慈善基金会联合主办，另有 25 家国际、国内科学组织及一流高校、顶尖实验室参与承办和支持，中国科协原主席万钢与 2013 年诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪 · 谢克曼共同担任大会主席。

本届论坛的总体架构为“1+6+4+1”，即 1 场开幕式暨主论坛、6 场平行论坛、4 场主题活动和 1 场闭幕式，并配套科技参访、顶科校园行等衍生活动。

截至目前，已确认参会的顶尖科学家共 33 位，其中诺贝尔奖得主 7 位、图灵奖得主 3 位，7 位为首次参会；另有资深科学家 139 位、青年科学家 81 位，首次参会占比均超过 80%。华人高层次学者与两院院士的参会规模较往届显著提升。

开幕式上将颁发 2026 世界顶尖科学家奖。IT之家此前报道，该奖已于 9 月 10 日公布获奖名单，共 11 位科学家分获“智能科学或数学奖”“生命科学或医学奖”和今年增设的“青年科学家奖”。北京生命科学研究所邵峰成为该奖创设以来首位中国籍获奖者，他与袁钧瑛、王晓东及美国基因泰克公司的维什瓦 · 迪克西特共同获得“生命科学或医学奖”，表彰他们阐明不同形式程序性细胞死亡的分子通路。

主论坛的主旨演讲阵容体现了本届论坛对“基础科学与产业需求对话”的侧重。2025 年诺贝尔化学奖得主奥马尔 · 亚吉、中国科学院院士胡海岚、2002 年菲尔兹奖得主洛朗 · 拉福格与宁德时代创始人、董事长曾毓群将先后发表演讲。据发布会介绍，这是产业领域领军科学家代表首次与顶尖奖项得主围绕论坛核心议题同台交流。奥马尔 · 亚吉将提出“选择科学”概念，探讨借助人工智能筛选高价值研究方向；胡海岚将围绕抑郁症发病机制与氯胺酮快速抗抑郁原理展开分享；洛朗 · 拉福格则从思想与文化视角讨论大模型。智谱 AI 创始人唐杰、寒武纪创始人陈云霁等科学家型企业家也将参会。

六场平行论坛分别聚焦未来半导体、人工智能、生物医药、空天信息、未来能源与量子科学，由上海大学、华东师范大学、临港国家实验室、上海交通大学、复旦大学、同济大学分别承办。

与往届相比，平行论坛的定位更明确地指向成果转化：生物医药论坛聚焦阿尔茨海默病、帕金森病与抑郁症三大中枢神经疾病，组织科研、临床与投资方跨界对话；未来能源论坛试图凝练“值得落地”的问题，打通从论文到中试的接口；空天信息论坛则紧扣商业航天从“技术验证”向“规模化运营”过渡的阶段特征。

论坛还首次成立中外联合学术委员会，由上海市科协主席张杰院士与美国纽约科学院院长杜宁凯院士分任中外方主任，15 位科学家对议题设置、议程安排与嘉宾遴选实行全流程把关；六大领域平行论坛共收到论文投稿 132 篇。

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