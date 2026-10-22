长安汽车董事长赵非：预计 2027 年行业实现 L3 级量产、2028 年实现 L4 级商业化运营

IT之家 10 月 22 日消息，10 月 21 日，2026 世界智能网联汽车大会在北京召开，中国长安汽车集团有限公司总经理、长安汽车股份有限公司董事长赵非出席并发表《AI 赋能 数智互联 共筑汽车产业新生态》主题演讲。

对于智能网联汽车全球化发展趋势，赵非提出两大判断：一是在端侧物理 AI 领域，汽车将成为落地时间最近、渗透率提升最快、应用规模最大的载体。长安启源 Q06 上市首月城区领航版订单占比近 50%，预计 2027 年行业实现 L3 级量产、2028 年实现 L4 级商业化运营。二是汽车正向陆海空立体出行生态延伸，为产业发展开辟了新的增量空间。

赵非强调，安全是智能网联汽车发展的根本前提，也是不可逾越的底线。长安构建多维安全体系，累计参与制定国际、国家、行业标准 360 余项。最后，赵非呼吁全球产业同仁确立以安全为底线的产业发展共识，严格落实法律法规与监管要求，拒绝虚假宣传与“伪创新”。

IT之家注意到，2025 年 12 月 15 日，长安汽车旗下深蓝汽车产品获批搭载 L3 级自动驾驶功能的智能网联汽车产品准入许可（首批仅包含两家车企，长安深蓝、北汽极狐两款车入选），可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能。

12 月 20 日，重庆市公安局交通管理总队将全国首块 L3 级自动驾驶专用正式号牌“渝 AD0001Z”正式授予长安汽车，标志着中国自动驾驶从技术验证迈入合规商用的全新阶段。