特斯拉美国上架 Performance 雨伞：48 英寸黑色伞面，Model 3 Performance 徽标渐变内衬

IT之家 10 月 23 日消息，消息源 @SawyerMerritt 今天（10 月 23 日）在 X 平台发布推文，爆料称特斯拉美国官网上架了 3 款周边配件产品，涵盖 2 款背包和 1 把雨伞，起售价为 80 美元（IT之家注：现汇率约合 535.1 元人民币）。

在本次上架的产品中，最值得关注的是 Performance 雨伞，美国官网售价为 95 美元（现汇率约合 635.4 元人民币），拥有 48 英寸黑色伞面，饰有特斯拉标志，其渐变内衬设计灵感源自 Model 3 Performance 徽标。

IT之家查询特斯拉中国官网，也有类似的雨伞产品，不过为折叠伞，售价为 119 元，官方介绍如下：

此款产品由一把双面三折叠雨伞与可折叠便携伞包组成。雨伞采用双面印花工艺，伞面使用高密度黑胶伞布与点阵结构设计，内里印有特斯拉标志性的 Ludicrous 图案，紧凑三折结构，便于收纳与携带。 伞包可折叠为雨伞大小，小巧收纳。或展开作为单肩背包使用。适应城市通勤与户外场景的多变需求，是你日常出行的可靠之选。

背包方面，Tesla Essential 背包售价 $120，是这次两款中的主力款，容量 12L。官方页面称它采用流线型前板、贴合肩部曲线的肩带、 padded 背板以及隐藏式顶部口袋，主打日常通勤和全天佩戴舒适度。从定位看，它面向电脑、日常随身物品和短途出行的轻量双肩包。

Tesla Mini Essential 背包售价 $80，比大号便宜 $40，官方称其布局实用、造型紧凑，适合儿童或成人使用。它的卖点是“小而能装”：适合放手机、钱包、水壶、平板或儿童随身物品等；相比 Essential，它更适合轻出行、逛街、接送孩子或作为副包使用。