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不录屏的 Recall：微软测试 Pantheon 新 AI 应用，定位 Win11 的“第二大脑”

2026/10/23 11:44:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 23 日）发布博文，报道称微软正低调测试一款适用于 Windows 11 系统的 AI 应用，内部开发代号为 Project Pantheon，测试版本名称为 Context Vault，可视为“回顾”（Recall）功能的不录屏版本。

“回顾”功能在上线后因为会自动截取屏幕而引发巨大隐私争议，而这款 Context Vault 应用为了规避该隐私风险，只保存用户主动选择的内容，更接近一个可检索、可向 AI 提问的“第二大脑”。IT之家附上相关图片如下：

Project Pantheon and Windows Recall

Project Pantheon 对比 Windows Recall

用户可将网页、文件、截图、复制文本、音频和视频保存为“记忆”，并按主题归入收藏集。应用内建的聊天功能可对这些资料提问，例如总结某个收藏集、梳理近期工作内容，或基于资料起草内容。

Context Vault (Project Pantheon) with my saved memories sorted into collections.

Context Vault（Project Pantheon）中保存的记忆已按类别整理。

该项目还深度整合 Windows 系统入口：用户可从浏览器扩展、文件资源管理器、共享菜单、屏幕截图、Click to Do 和剪贴板保存内容。在文件资源管理器的共享菜单中，Context Vault 已与 WhatsApp、Outlook 等应用并列。

Context Vault shows up as a target in the Windows 11 Share menu.

Context Vault 会显示在 Windows 11 共享菜单中。

Context Vault's actions in Settings > Apps > Actions still use the older Projects name.

Context Vault 在“设置”>“应用”>“操作”中的操作仍然使用旧的“项目”名称。

The Chat page in Context Vault lets you ask AI about everything you saved.

Context Vault 中的聊天页面允许您向 AI 询问所有已保存的内容。

这款 Context Vault 应用还支持 Model Context Protocol 协议，让 Claude、Cursor 等第三方 AI 应用可调用用户保存的记忆。

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关键词：Win11微软

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