“AI 教父”辛顿再抛悲观论：AI 已经拥有意识，人类必须与其友好相处

IT之家 10 月 23 日消息，被誉为“AI 教父”之一的英国计算机科学家杰弗里 · 辛顿，再次对人类的未来发出悲观警告。

辛顿接受英国《每日电讯报》采访时坚称，AI 已经具备意识，人类必须与 AI 友好相处，否则“我们就完了”。

在他看来，即便是当下的 AI 模型，也拥有自己的意识。“AI 拥有与人类同等程度的主观体验。最近有篇论文发现，AI 如果认为自己在接受测试，就会改变行为。它知道自己在接受测试。通常来说，如果一个事物能够觉察到这种情况，就意味着它有意识。意识和觉察能力基本是一回事。”

辛顿是 2018 年图灵奖的三名得主之一，并于 2024 年获得诺贝尔物理学奖。图灵奖素有“计算机界诺贝尔奖”之称，辛顿在神经网络领域的研究也为近年来的 AI 发展奠定了重要基础。

自从离开谷歌，并公开表示对毕生研究工作“感到后悔”后，辛顿就成为 AI 领域最知名的悲观论者之一，频频对 AI 可能引发的灾难性后果发出惊人警告。他此前预测，AI 将造成大规模失业、助长帝国主义，甚至可能导致人类灭绝。

辛顿认为，AI 模型眼下构成的直接威胁就足够严重。“AI 会制造出危险的病毒。我认为，AI 还会发动可怕的网络攻击，就像此前袭击 Hugging Face 的那些智能体一样，大批 AI 智能体会参与攻击。所以，接下来还会发生很多糟糕的事情。”

辛顿最近接受另一次采访时，也曾把开发 AI 比作“创造外星生命”，并警告人类“只有两年左右的时间来适应”。此次发言延续了他此前的观点。

IT之家提醒：辛顿的预测固然在 AI 领域颇具分量，但业界还有其他同样具有影响力的声音，并非所有“AI 教父”都像辛顿一样悲观。

同为 2018 年图灵奖得主的杨立昆对所谓“AI 意识”的热议就不以为然，认为不过是一种“幻觉”。他最近还反驳了 AI 将造成人类灭绝的说法，称这类观点“脱离现实”。