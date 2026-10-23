波士顿咨询最新研究：英国年轻人正不断被挤出科技、金融等高薪行业

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社 22 日报道，波士顿咨询公司的一项最新研究显示，英国 18 至 24 岁年轻人越来越难进入科技、金融等高薪行业，反映出 Z 世代面临的严峻就业形势。

波士顿咨询公司分析官方数据后发现，自 2022 年底以来，英国信息通信业 18 至 24 岁的受雇人数锐减 30%。同期，这一年龄段的整体受雇人数却基本没有变化。金融业的年轻雇员人数也下降 10%。两个行业合计减少约 4.5 万名年轻雇员，降至约 16.3 万人，降幅达 22%。

研究进一步揭示了英国青年就业困境：在一些薪酬和生产率均处于领先水平的行业中，18 至 24 岁年轻人的身影越来越少。

就在当天，巴克莱银行宣布，随着人工智能技术的应用，将裁减 5000 个岗位以削减成本。

波士顿咨询公司增长中心高级总监拉乌尔 · 鲁帕雷尔警告，企业越来越不愿招聘缺乏工作经验的人，年轻人因此更难进入英国一些重要行业。“AI 可能是原因之一，但不太可能是唯一原因。大部分岗位减少发生在 2023 年和 2024 年，当时的 AI 工具还没有今天这么强大。疫情后科技行业陷入低迷，加上远程办公让企业更难培训新人，也可能造成了影响。”研究采用的数据截至 2025 年底。

英国大学毕业生的就业前景也引发越来越多的担忧。劳动力市场不景气时，年轻人往往更难找到工作。眼下，招聘岗位数量偏低，企业用工成本上升，AI 技术又在快速发展。

官方数据显示，今年夏季英国青年失业率突破 16%，创 2014 年以来新高。能够进入金融或信息技术行业的年轻人，则有机会获得英国最高水平的薪酬。金融业员工平均年薪接近 5.2 万英镑（IT之家注：现汇率约合 46.5 万元人民币），信息技术行业略低于 5 万英镑（现汇率约合 44.7 万元人民币）。

鲁帕雷尔指出，这些行业是英国生产率最高、出口业务最集中的行业之一。不管原因为何，如果供新人边工作边积累经验的初级岗位消失，英国就恐将失去为这些行业持续培养资深人才的渠道。

自 2019 年以来，建筑业、运输和仓储业以及艺术和娱乐休闲业在吸纳 18 至 24 岁年轻人就业方面表现最好。