全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能 1 号”成功下水，满足 50 年一遇风暴工况

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，记者从中集集团获悉，全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能 1 号”近日在广东江门成功下水。平台探索海上风电制氢、制甲醇一体化应用，为海洋清洁能源开发利用提供新路径。
IT之家从报道获悉，“申海氢能 1 号”长、宽均为 33.1 米，型深 13.5 米，结构强度满足 50 年一遇风暴工况，可抗 12 级风。系泊系统可保障平台在 10 级风速下正常作业。与传统海上风电主要通过电缆向陆地输送电力不同，“申海氢能 1 号”探索将海上风电产生的绿色电力直接转化为氢能，同时平台集成电解水制氢、制甲醇、储氢等多套系统，有效解决深远海风电远距离输送损耗大、并网难度高的行业痛点。
“申海氢能 1 号”依托目前全球最大的机械化梳式滑道平稳入水，离开滑道后，“申海氢能 1 号”在拖船的牵引下，顺利完成漂浮。目前，“申海氢能 1 号”已完成陆上工艺系统调试工作，即将赶赴海南儋州海域进入海上部署与试验阶段。
作为新型深远海新能源装备，“申海氢能 1 号”的此次成功下水，标志着我国海上风电制氢、制甲醇技术，从实验室试验验证正式迈入规范化、产业化发展新阶段，为我国深远海新能源综合开发和海洋绿色能源产业链发展提供支撑。
延伸阅读
据中集集团官网消息，“申海氢能 1 号”由申能集团牵头、中集集团旗下中集来福士承建，其下水仪式于 2026 年 10 月 13 日在广东省江门市举行，江门市发展和改革局、申能集团、中国船级社（CCS）珠海分社及各合作单位代表出席。
承建方中集来福士前身是 1977 年建成的烟台造船厂，现由中集集团和烟台国丰集团共同持股，持股比例分别为 83.3% 和 16.7%，本部位于山东烟台，业务涵盖钻井平台、生产平台、特种船舶、清洁能源等领域，此前曾建造交付全球首座十万吨级半潜式生产储油平台“深海一号”能源站等大型海工装备。
该平台是国内首个取得中国船级社（CCS）入级检验及海事法定检验的海上制氢平台，也是国内首个依据《海上制氢设施指南》开展全流程检验的海上制氢综合利用平台。技术上，平台采用浅水多点可解脱系泊设计，配备并 / 离网双供电模式和运动抑制技术，搭载千方级 PEM 电解槽和 3 种储氢系统，并配套远程监控系统实现无人值守智能运维。
从行业背景看，随着近海风电资源开发日趋饱和，海上风电向深远海发展已成趋势，但深远海距岸太远，电力输送在技术和成本上存在较大困难。目前海上风电主要通过海底电缆传输至陆地电网，随着装机容量扩大，该方式面临建设、运营和维护成本高、输电损耗大以及风电出力波动带来的弃风风险，就地消纳风电、转化为氢和甲醇等高值化产品被视为效益最大化的关键路径。
“申海氢能 1 号”也是中集来福士“烟台海上能源岛海洋氢氨醇一体化试验项目”的延续，为其海洋能源岛产品线从近海走向远海奠定基础。