全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能 1 号”成功下水，满足 50 年一遇风暴工况

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，记者从中集集团获悉，全球首座半潜式风电制氢平台“申海氢能 1 号”近日在广东江门成功下水。平台探索海上风电制氢、制甲醇一体化应用，为海洋清洁能源开发利用提供新路径。

IT之家从报道获悉，“申海氢能 1 号”长、宽均为 33.1 米，型深 13.5 米，结构强度满足 50 年一遇风暴工况，可抗 12 级风。系泊系统可保障平台在 10 级风速下正常作业。与传统海上风电主要通过电缆向陆地输送电力不同，“申海氢能 1 号”探索将海上风电产生的绿色电力直接转化为氢能，同时平台集成电解水制氢、制甲醇、储氢等多套系统，有效解决深远海风电远距离输送损耗大、并网难度高的行业痛点。

“申海氢能 1 号”依托目前全球最大的机械化梳式滑道平稳入水，离开滑道后，“申海氢能 1 号”在拖船的牵引下，顺利完成漂浮。目前，“申海氢能 1 号”已完成陆上工艺系统调试工作，即将赶赴海南儋州海域进入海上部署与试验阶段。

作为新型深远海新能源装备，“申海氢能 1 号”的此次成功下水，标志着我国海上风电制氢、制甲醇技术，从实验室试验验证正式迈入规范化、产业化发展新阶段，为我国深远海新能源综合开发和海洋绿色能源产业链发展提供支撑。