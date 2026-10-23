机械革命无界 14S 2026 新增 AMD R7 H 449 版本：24+512GB 存储 4799 元

IT之家 10 月 23 日消息，机械革命无界 14S 2026 新增了一款搭载 AMD R7 H 449 处理器的版本，24GB 内存 + 512GB 固态硬盘版本 4799 元，1TB 固态硬盘版本 5799 元，10 月 29 日开售。

AMD 锐龙 7 H449 移动处理器采用台积电 4nm 制程工艺、“Zen 5”架构，配备 8 核心 16 线程，单核频率达 5.0 GHz，L2+L3 高速缓存达 24 MB，集成 Radeon 860M 核显。该机支持三模性能切换，可以通过 Fn+X 自由切换性能释放。

屏幕方面，这款笔记本配备 120Hz 柔光护眼雾面屏，支持 2800x1800 分辨率、100% sRGB 高色域、 500nits 高亮度，采用 DC 调光技术减少视疲劳。

接口方面，这款轻薄本配备 2 个全功能 USB-C（10Gbps+DP1.4+PD）、 2 个 5Gbps USB-A、1 个 HDMI 2.1、1 个 3.5mm 音频二合一接口，还有肯辛通防盗锁孔。

其他方面，该机支持机械革命星界智联跨屏协同功能，全平台适配手机、平板、电脑，可以实现一键投屏、一拖文件传输、智能反控、跨设备复制粘贴，大幅提升办公休闲效率；整机重约 1.2 kg，配备 1.3mm 黄金键程，配备物理防窥摄像头；配备 60Wh 电池，综合办公续航可达 14 小时以上，并且支持 30 分钟快充充电至 50% 以上。

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