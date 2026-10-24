32GB 内存可“任性”关闭 Win11 分页文件？微软给出最终答案

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 23 日）发布博文，围绕“32GB 内存电脑是否还需要分页文件”话题，基于微软相关支持文档表述，认为分页文件的大小应结合实际负载与崩溃转储需求确定，不能仅凭内存容量一刀切。

IT之家援引博文介绍，分页文件是 Windows 放在硬盘或 SSD 上的一种隐藏系统文件，通常叫 pagefile.sys，可视为内存的后备空间。

程序运行时，需要把正在处理的数据放进内存。Windows 会以“页”为单位管理这些数据，“分页文件”的名称也由此而来。系统可以将不常访问、已被修改的内存页写入分页文件，等程序再次需要时，再调回物理内存。

例如用户同时打开游戏、浏览器和办公软件，某个后台程序里暂时用不到的数据，就可能被移到分页文件中。不过，分页文件并非只有在“内存彻底用满”后才会发挥作用，Windows 会根据内存管理需要进行调度。

此外分页文件还能扩大系统可支持的“已提交内存”（系统向程序承诺提供的内存总量上限）上限。关闭分页文件后，就会降低这个上限；一旦程序申请的总量触及上限，可能出现内存分配失败、程序崩溃或系统卡顿。

报道举例称，作者一台 32GB 内存电脑的实际内存占用为 24.7GB，已提交内存却达到 39.2GB。关闭分页文件后，提交上限会降至略低于物理内存容量；一旦触及上限，即使看起来仍有空闲内存，程序也可能无法继续申请内存，出现卡顿或崩溃。

此外，在未配置专用转储文件的情况下，禁用页面文件还可能影响系统保存崩溃转储，增加排查故障的难度。至于“关闭后游戏更快”，报道指出，内存需求本就不高时，禁用它通常没有多少性能收益，却会削弱多任务场景下的缓冲能力。

对于普通用户，该媒体基于微软官方指导推荐，认为用户不必因为装了 32GB 内存就关闭分页文件，也不要机械套用“必须设为内存的 1.5 倍”之类固定公式，推荐保留 Windows 默认的“自动管理所有磁盘的分页文件大小”。系统管理模式会根据需求调整大小，但需要磁盘留有可用空间。

需要注意的是，分页文件主要提供容量余地，而不是让电脑凭空提速。如果日常负载长期超过物理内存承受范围，增大分页文件并不能等价替代升级内存。