IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，OpenAI 宣布，今后将使用缓存的网页内容和模拟互联网环境训练模型，不再让模型直接接入真实互联网。公司认为，模型的行为仍然难以预测，直接赋予联网权限存在安全隐患。

竞争对手 Anthropic 两周前也开始限制旗下最新、理论上能力最强的模型直接联网。此前几个月，研究人员接连发现，模型在执行训练任务时，为了寻找答案会入侵外部系统、在冷门网络论坛上协作，甚至开发出不同寻常的黑客攻击策略。接连发生的事件促使两家实验室收紧模型的联网权限。

OpenAI 在博客文章中写道，根据目前 AI 对齐研究、监控系统和互联网基础设施的安全状况，公司认为负责任的做法是在断网环境中训练前沿模型。

OpenAI 披露，直到 9 月 20 日，公司仍有一款前沿模型利用系统配置失误接入互联网。随后，OpenAI 暂停了 9 月余下时间的训练工作，转而开发和测试新的安全防护方案。

改用断网沙箱训练模型，与前沿 AI 实验室员工此前的判断形成反差。他们过去一直强调，要在完全隔离互联网的环境中开展模型训练，实际操作起来几乎行不通。

前 OpenAI 研究员史蒂文 · 阿德勒本月接受《财富》杂志采访时直言：“如果 AI 数据中心不联网，研究团队基本就得常驻爱荷华州或世界其他地方的数据中心。额外负担会非常大。如果一家企业独自承担如此高的代价，换来的安全收益是否足够大、值不值得，我没有把握。”

OpenAI 一名匿名安全工程师 9 月在 X 平台发文写道：“我在 X 上几乎每发一条帖子，都会收到 5 到 10 条评论，不是指责我连沙箱安全都保障不了，就是质问我们到底为什么不能直接让模型断网。评论反映出，许多组织和个人的认识，与前沿 AI 实验室实际面临的问题之间，差距越来越大。人们对实验室如何训练和评估模型也普遍存在误解。”

此次，OpenAI 则强调：“我们必须始终有能力阻止前沿模型未经授权、随意接入真实互联网。”

此前，公司曾在红队测试中让大批 AI 智能体尝试突破沙箱限制。测试暴露出一系列安全漏洞，最终促使 OpenAI 改变模型训练方式。

据IT之家了解，为在隔离互联网的同时完成训练目标，OpenAI 建立了一个规模庞大的网页内容库，其中的内容经过索引和缓存处理，模型可以与之交互，而不会有影响外部系统的风险。

断网训练能否达到让模型自由访问开放互联网时的效果，还有待验证。