苹果 iPhone Duo 被曝严重安全隐患：手机上锁可能失效，目前最新版本系统还没有修复

IT之家 10 月 24 日消息，据博主 @胜利文绉绉 分享，iPhone Duo 严重安全隐患 —— 手机上锁可能失效，且在目前最新版本系统还没有修复（博主视频中显示系统版本号为 iOS 27.1）。

博主反馈称，他发现 iPhone Duo 的指纹解锁响应速度特别慢，所以可以一直压力测试它，让它“confuse”（IT之家注：该单词基本含义包括使困惑、混淆及使复杂化），反应不过来。在这种情况下，不用长按指纹、也不用上滑屏幕，轻点屏幕可以直接解锁手机（锁屏图标会正常显示上锁）。

博主建议大家在问题修复之前，尽量少使用指纹解锁。

另据IT之家今日早些时候报道，安全公司 Calif.io 昨日在 X 平台发布推文，分享了一段演示视频，在苹果首款折叠 iPhone Duo 开售首日，便成功在 iOS 27.1 系统上实现越狱。

此外，iPhone Duo 没有使用面容 ID，是许多首批上手者最诟病的地方之一。彭博社记者马克 · 古尔曼最近透露，苹果内部正在测试的第二代 iPhone Duo 原型机已配备面容 ID，其面部识别传感器集成在外屏下方。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。