微软 Win11 预览版优化原生测速体验，不再开浏览器跳转 Bing

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 24 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.9767 预览版更新中，微软调整系统内置测速功能，不再跳转 Bing，改为系统原生界面。

IT之家援引博文介绍，在此前 Windows 11 版本中，用户点击任务栏或网络菜单中的“测速”选项后，系统会跳转到默认浏览器并打开 Bing 的测速页面。

Windows 11 此前版本中速度测试快捷方式会打开浏览器；现在它会以弹出窗口的形式显示。

而在最新 Windows 11 预览版中，微软将其改为“快速设置”内的原生弹出窗口，用户无需离开桌面即可完成测试。

新版功能可在“快速设置”的“速度测试”磁贴、Wi‑Fi 或蜂窝网络面板中启动，也可右键点击任务栏网络图标选择“测试网速”。

Windows 11 快速设置中新增速度测试功能

测试流程包括寻找服务器、测量 ping、检测下载与上传速度，界面支持浅色和深色主题，并可在任务栏位于不同位置时正常使用。

在底层支持方面，该功能仍由 Ookla 的 Speedtest 提供支持，只是不再带有 Bing 品牌或强制打开浏览器。微软表示，测试结果反映的是电脑当前实际使用的网络连接状况，适合用户在视频会议或大文件下载前快速检查网络。

启用方式上，该媒体指出即使安装了更新版本，也没有看到新的速度测试。用户必须依次进入“设置”>“Windows 更新”>“Windows 预览体验计划”>“功能标志”，然后将“快速设置速度测试”设置为“已启用”。微软在这里使用的是受控功能发布机制，但尚未说明该功能何时会推送至普通 Windows 11 电脑。