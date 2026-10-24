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微软 Win11 预览版优化原生测速体验，不再开浏览器跳转 Bing

2026/10/24 12:00:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 Freddy123 的线索投递！

IT之家 10 月 24 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 24 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.9767 预览版更新中，微软调整系统内置测速功能，不再跳转 Bing，改为系统原生界面。

New Test internet speed shortcut in Windows 11 26H2 Insider Build 26340.9767

IT之家援引博文介绍，在此前 Windows 11 版本中，用户点击任务栏或网络菜单中的“测速”选项后，系统会跳转到默认浏览器并打开 Bing 的测速页面。

Previously, Speed test shortcut in Windows 11 took you to the browser, now it works as a flyout

Windows 11 此前版本中速度测试快捷方式会打开浏览器；现在它会以弹出窗口的形式显示。

而在最新 Windows 11 预览版中，微软将其改为“快速设置”内的原生弹出窗口，用户无需离开桌面即可完成测试。

新版功能可在“快速设置”的“速度测试”磁贴、Wi‑Fi 或蜂窝网络面板中启动，也可右键点击任务栏网络图标选择“测试网速”。

New Speedtest action in Windows 11 Quick Settings

Windows 11 快速设置中新增速度测试功能

测试流程包括寻找服务器、测量 ping、检测下载与上传速度，界面支持浅色和深色主题，并可在任务栏位于不同位置时正常使用。

New Internet Speed Test feature in Windows 11 on a top positioned taskbar

在底层支持方面，该功能仍由 Ookla 的 Speedtest 提供支持，只是不再带有 Bing 品牌或强制打开浏览器。微软表示，测试结果反映的是电脑当前实际使用的网络连接状况，适合用户在视频会议或大文件下载前快速检查网络。

Clicking on the small i button at the top right shows that it is powered by SPEEDTEST

启用方式上，该媒体指出即使安装了更新版本，也没有看到新的速度测试。用户必须依次进入“设置”>“Windows 更新”>“Windows 预览体验计划”>“功能标志”，然后将“快速设置速度测试”设置为“已启用”。微软在这里使用的是受控功能发布机制，但尚未说明该功能何时会推送至普通 Windows 11 电脑。

Quick Settings Speed Test in Feature flags for Windows Insider Experimental Channel

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关键词：Win11微软

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