出任 XBOX 首任首席运营官仅 3 个月，微软 21 年“老将”海伦 · 蒋被曝离职

IT之家 10 月 24 日消息，当地时间 23 日，据外媒 The Verge 报道，XBOX 首任首席运营官海伦 · 蒋（Helen Chiang）即将离开微软，距离这一职位设立仅过去 3 个月。

备忘录显示，海伦 · 蒋将于 23 日当天离职。其在微软工作了 21 年，此前负责《我的世界》业务，今年 7 月晋升为 XBOX 首位首席运营官。

XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马通过一份简短的内部备忘录宣布了这一消息。“海伦 · 蒋今天将离开微软。感谢她多年来的贡献，祝她一切顺利。”

海伦 · 蒋原本负责的工作将暂时交由其他 XBOX 高管分担。至于首席运营官职位的后续安排，备忘录仅称仍待计划敲定。

据IT之家了解，今年 7 月宣布任命时，夏尔马曾介绍说，XBOX 首次设立首席运营官职位，任职者将对内容、硬件、平台和服务各项业务的经营损益负全责。增设这一职位，是 XBOX 大规模重整计划的一部分。

海伦 · 蒋直接向夏尔马汇报。按照任命安排，她将负责把各项业务整合到统一的运营模式下，确保做出明确的投资决策，从成功和失败中吸取教训，并对结果负责。

海伦 · 蒋离职之际，有传闻称 XBOX 正准备在本月、11 月和明年 1 月进一步裁员。报道分析称，夏尔马突然发布如此简短的离职通知，又将海伦 · 蒋的职责分配给其他 XBOX 高管，故不排除“被动辞职”的可能。

XBOX 传播事务副总裁卡莉 · 佩雷斯（Kari Perez）回应称：“我们不讨论个别员工的人事问题。感谢海伦多年来的贡献，祝她一切顺利。”