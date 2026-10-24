消息称 R 星将于本月底至下月初为媒体机构发放《GTA6》评测版本，游戏评分将于 11 月 18 日解禁

IT之家 10 月 24 日消息，消息源 BlackBate 在 ResetEra 论坛发文，透露 R 星将于 10 月最后一周或 11 月初向媒体机构发送《GTA6》游戏评测副本，届时，媒体评测人员将拥有约两至三周的时间探索游戏中的 Leonida 开放世界。游戏全球媒体评分预计将在 11 月 18 日解禁。

具体来看，本作 Metacritic 评分预计将在美国东部时间 11 月 18 日早上 6:00 至 7:00 左右上线。不过，部分媒体网站或 YouTube 频道可能需要等到 11 月 19 日游戏发售当天，也就是欧洲中部时间 6:01、美国东部时间 0:01 左右，才能发布相关内容。

目前尚不清楚，为何部分媒体需要延迟发布评测。一种猜测认为，Rockstar 可能希望先让文字评测建立起相对完整的媒体评价，再逐步开放视频内容，以避免包含剧情剧透的画面过早流出。随着游戏在 Xbox 和 PlayStation 平台正式解锁，视频创作者或许也能在发售后发布更多实际游戏画面。另一种可能是，Rockstar 优先向大型媒体提供评测资源，但这些说法目前都没有得到官方证实。

需要强调的是，上述信息均来自爆料。不过，相关安排与《GTA5》和《荒野大镖客：救赎 2》此前的评测发布节奏较为接近：两款游戏的媒体评价均在正式发售前一天陆续公开。