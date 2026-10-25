微软测试 Reactor 实验性框架，澄清 WinUI 和 XAML 不会被停用

IT之家 10 月 25 日消息，微软推出一款名为 Microsoft.UI.Reactor 的实验性框架并开启测试后，出面澄清，并不会停用 WinUI 和 XAML。鉴于微软此前放弃 UWP、关停 Silverlight 的过往，不少开发者心存疑虑也并不意外。

据IT之家了解，WinUI 是微软的原生界面框架，用它开发的应用一般遵循 Windows 11 的设计规范，系统设置应用就是典型例子。而 XAML 是开发者用来描述应用界面的标记语言。

Reactor 基于 WinUI 构建，提供了一种全新方式，可以直接用 C# 编写同样的原生界面，不再需要写 XAML。所以很明显，Reactor 并不是用来取代 WinUI 的，但这不禁让人猜想，它会不会成为压垮 XAML 的最后一根稻草 —— 多年以来，XAML 早已给人一种被冷落的感觉。

WindowsLatest 向微软求证此事，对方让其参考一份新文档以及相关开源资料。微软的亚历山大 · 佐林格 · 乔菲（Alexandre Zollinger Chohfi）在 10 月 21 日的开发者博客中写道：“WinUI 是底层基础。XAML 是使用 WinUI 的主流方案，不会被弃用，相关投入仍在持续。”

微软不得不专门出面澄清这件事，说来有些讽刺，但这个做法本身是稳妥的。

经历 Silverlight 和 UWP 之后，开发者谨慎是有理由的

微软历来有砍掉产品的先例。微软已于 2021 年 10 月 12 日停止对 Silverlight 的支持。UWP 名义上还在维护，但微软自身已经不再用它开发新应用，官方文档也写明它“不再积极开发”，说它实质上已经寿终正寝并不为过。事实上，微软当初为 Windows 定下的“一套应用，适配全部设备”的愿景，如今也早已落空。

微软现在建议开发者开发新应用时，改用 Windows App SDK 和 WinUI。

外界亲眼见过微软大力宣传一批项目之后，又将它们陆续砍掉，比如阿斯托里亚项目（Project Astoria，安卓应用移植到 Windows）、适用于安卓的 Windows 子系统，还有 iOS 移植桥项目。更不用说 Windows Phone 了。

虽然可以说 Silverlight、UWP 和 WinUI 的定位各不相同，但不可否认，这两段历史解释了为什么微软每次公布新框架，都会让开发者心里打鼓。我们没有足够理由相信，如今的微软和几年前会不一样。而且微软近期在全公司范围内推进重组，目的是削减开支、加大人工智能投入，这有可能再次降低 Windows 的优先级，让当下 Windows 生态回暖的进程受阻。

微软表态会继续推进 WinUI

今年早些时候，微软也给出过类似承诺，至少针对 WinUI 是如此。在 2026 年微软开发者大会（Build 2026）上，克里斯 · 安德森（Chris Anderson）表示，公司“没有打算开发一套全新框架”。

微软甚至直接把 WinUI 3 简称为 WinUI，避免开发者误以为 WinUI 4 即将推出，进而选择观望等待新版本。

微软这么做是为了体现技术的延续性，这一点和 Microsoft 365 的思路类似。大家不会每年都等着 Microsoft 365 v2，因为知道它会持续迭代更新，不必等到某个重大版本发布才开始使用。

微软在 Windows 10 时期也用过类似思路，当时宣称 Windows 10 会是最后一代 Windows 系统，但后来改口了。对设备厂商来说这同样存在问题：Windows 改为服务化模式之后，用户现有电脑可以持续获得新功能，换新硬件的动力也就变弱了。

Reactor 改变了 WinUI 应用的编写方式

那为什么 Reactor 这件事值得关注？微软推出的项目并非全都结局惨淡，Reactor 有可能是一个好方向。如果它发展顺利，Windows 平台有望迎来更多原生应用，我们或许可以和大量基于 WebView 的应用彻底告别。

这恰好是一部分开发者一直在期待的东西，这不只是只做 Windows 开发的程序员，还有那些熟悉 SwiftUI、React、Jetpack Compose 的开发者。如果你用过上面任意一种框架，再上手传统 WinUI 项目，还是得额外学习 XAML。在我看来，这套贴近现有开发习惯的新方案，有可能带来巨大改变。

现在，习惯用 XAML 开发 WinUI 应用的开发者应该能发现，界面状态管理代码和界面标记代码分散在多个文件里，有些场景下会更加繁琐。而 Reactor 解决了这个问题，允许开发者把界面样式和组件状态写在一起，相比 XAML 能够减少文件数量。

还有一点需要注意：就算开发者改用 Reactor（C#）来编写界面、不再使用 XAML，底层调用的依然是原生 WinUI 控件，包括文本框、导航视图以及其他各类组件。

微软保证，Reactor 没有引入独立渲染引擎或者基于浏览器的界面，这也是 WinUI 不受影响、成为这项实验底层基础的原因。

微软在该项目的 GitHub 文档中写道：“Reactor 不是一套新的界面平台，它只是描述 WinUI 界面内容的新方式。”

有一名开发者对此十分看好，他留言说：“我的第一反应就是‘总算等到了’。希望它能普及开来，让其他技术栈出身的开发者更容易上手 Windows 原生开发。很难想象，如果没有 Electron 那些臃肿软件，生态会是什么样子。”