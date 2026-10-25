R 星联合创始人丹 · 豪瑟回应 2009 年新项目《特工》为何取消：个人觉得太难了

IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 Gamesradar 今天（25 日）报道，2009 年，R 星公布了一款名为《特工》（Agent）的全新游戏，计划作为 PS3 独占作品推出。游戏以 20 世纪 70 年代的冷战时期为背景，主打开放世界和潜行玩法，但最终未能面世。R 星联合创始人丹 · 豪瑟近日透露，开发团队曾多次尝试推进项目，却始终没能解决游戏设计上的难题。

经过多年的传闻和预热，《特工》于 2009 年 E3 游戏展正式亮相。R 星此后一直没有正式宣布取消开发，最终却放弃了游戏商标，悄然终止了项目。

豪瑟在接受 IGN 采访时回忆道：“我们曾让两三个不同的团队尝试开发开放世界间谍游戏，但始终没能做好，最终也没能推出。后来我们得出结论，根本找不到办法把这样的游戏做出来。别人可以继续尝试，但我个人觉得很难。”

豪瑟认为，《特工》始终无法解决的一个问题，是间谍题材与 R 星擅长的开放世界玩法难以兼容。间谍故事往往节奏紧张，人物辗转于世界各地，而 R 星的沙盒游戏很难呈现这样的叙事方式。

IT之家从报道中获悉，对此，豪瑟进一步解释道：“间谍故事的情节环环相扣，不断推动剧情向前发展，但游戏需要给玩家留出更多自由活动的空间。间谍电影的一大看点，就是故事可以从一个地方迅速转到千里之外的另一个地方，可这样的设计放在开放世界游戏里就行不通了。我们试过很多办法，也有过一些很棒的创意，但始终没能找到合适的方案，最终还是没有成功。”