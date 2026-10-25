摆脱微软并不容易？丹麦政府因技术问题放弃“弃用 Office”计划

IT之家 10 月 25 日消息，2025 年，丹麦政府宣布计划弃用 Windows 和微软 Office，改用 Linux 等开源软件，希望借此降低对微软等美国科技企业的依赖，避免受到政策多变的美国政府牵制。然而据外媒 Neowin 今天（25 日）上午报道，丹麦推动软件自主的计划未能取得预期成果。

丹麦放弃了以英国软件公司 Collabora 的办公软件取代微软 Office 的计划。原本的计划是，改用欧洲企业开发的软件，来减少美国软件依赖、争取技术自主。

丹麦去年安排 38 名政府部门工作人员参加试点，测试 Collabora 办公套件处理微软 Office 文档的效果。今年早些时候举行的选举，则导致试点中止。一名发言人证实，试点已结束且不会恢复，政府也没有对 Collabora 和微软 Office 进行性能对比评估。

去年年底的报道指出，政府工作人员在两款软件之间交换文档时遇到了排版问题，打开文件后还出现了空白页。究其原因，在于 Collabora 主要采用开放文档格式，微软 Office 则使用微软专有的 Office 开放 XML 格式，两种格式存在差异。

此前，LibreOffice 背后的文档基金会等其他软件开发组织也曾因微软的文档格式遇到问题。

IT之家从报道中获悉，放弃微软软件并非丹麦独有的尝试。法国计划用 Linux 取代 Windows，欧盟也在考虑寻找微软 Teams 的替代产品，英国一个地方议会则认为，不断上涨的软件许可费形同“勒索”，因此考虑弃用微软 Office。

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