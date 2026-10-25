雷神 ZERO Air 15 双十一大促：12499 元起，轻至 1.54kg 兼顾便携与性能释放

IT之家 10 月 25 日消息，双十一大促已经开启，笔记本产品也迎来新一轮优惠。此前在 CES 2026 上，雷神推出了面向未来的“轻型”游戏本新品 —— 雷神 ZERO Air。官方表示，该系列产品希望在兼顾便携性的同时，保留游戏本的性能表现，其中雷神 ZERO Air 15 在 1.54kg 的机身内实现了 160W 性能释放，并搭载第三代英特尔酷睿 Ultra 处理器以及 RTX 50 系列独立显卡。

目前，雷神 ZERO Air 15 在双十一期间价格调整，国补后售价为 12499 元，低于此前 14999 元起的定价。对于希望选择一款兼顾移动办公、游戏以及创作需求的用户来说，这款轻型游戏本可以作为购机选择。

设计方面，雷神 ZERO Air 15 主打轻量化机身，整机重量约 1.54kg，厚度薄至 15.9mm。机身采用全链路减重设计，外壳选用航空级镁合金，相比普通材质强度提升 21%，加强筋结构带来出色抗扭性能；搭配定制轻量化主板，同时完成散热系统重构，采用 VC 架构散热方案实现 8.3% 的减重。机身表面采用准分子 UV 肤感漆工艺，经过三涂三烤与 12 道工序完成准分子真空紫外固化，拥有哑光类肤质感，达到 4H 硬度，具备抗指纹特性，触感细腻，长时间使用外观依旧清爽。

性能方面，雷神 ZERO Air 15 搭载第三代英特尔酷睿 Ultra 7 356H 处理器，采用 16 核 16 线程设计，最高睿频 4.7GHz，并内置 NPU，支持 AI 相关应用。显卡方面，配备 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，基于 Blackwell 架构，拥有 8GB GDDR7 显存，支持 115W 满功耗释放，并提供 3328 个 CUDA 核心以及 572TOPS AI 算力。

为了支撑处理器和显卡性能释放，该机采用 Aero 真空腔散热系统，配备 VC 真空腔均热板、定制风扇以及相变硅脂等散热组件，官方数据显示整机 CPU+GPU 可实现最高 160W 性能输出。

屏幕方面，雷神 ZERO Air 15 配备 15.3 英寸 OLED 屏幕，分辨率为 2560×1600，刷新率 165Hz，支持 100% DCI-P3 色域、10bit 色深以及 HDR 显示，并经过出厂校色。内存与存储方面，机器搭载 32GB DDR5 内存和 1TB SSD，同时提供双 SO-DIMM 内存插槽以及双 M.2 硬盘位，方便后续升级。

其他配置方面，该机支持独显直连、混合输出以及核显输出三种模式切换，配备全尺寸 RGB 背光键盘、独立数字小键盘、类玻璃触控板以及带物理遮挡开关的摄像头。接口方面提供 RJ45 网口、USB-A、USB-C 等接口，并搭配 250W 轻量化 SiC 电源适配器。

双十一期间，雷神 ZERO Air 15 国补后售价为 12409 元，同时附带雷神休闲背包、加速器季卡以及 Microsoft 365 个人版三个月订阅等权益。

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