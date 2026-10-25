野村证券：存储芯片需求在 2028 年前仍将快速增长，AI 投资前景被过度担忧

IT之家 10 月 25 日消息，据韩媒 Chosunbiz 报道，野村证券 20 日发布乐观预测，认为尽管 AI 企业营收增速放缓、融资前景引发担忧，全球存储芯片需求仍将在 2028 年前保持快速增长。

野村证券在最新全球存储芯片行业报告中，将三星电子和 SK 海力士列为重点推荐股票，均给予“买入”评级，目标股价分别为 67 万韩元（IT之家注：现汇率约合 3,380 元人民币）和 470 万韩元（现汇率约合 23,712 元人民币）。

野村证券认为，市场过度担忧 AI 投资前景，存储芯片行业的强劲行情有望持续较长时间。

近期，AI 企业 CoreWeave 的债券价格暴跌，融资压力加剧，市场担心 AI 企业可能因此削减资本开支。与此同时，中国存储芯片制造商长鑫存储的技术进步，也引发了市场对存储芯片供应增加的担忧。

野村证券认为，市场高估了 AI 企业削减需求的风险。该机构估算，OpenAI 和 Anthropic 今年第三季度合计营收同比增长 507%，但要达到市场对全年营收的预期，两家公司第四季度仍需实现大幅增长。

野村证券还认为，CoreWeave 等数据中心运营商面临的资金困难，不太可能导致整个 AI 行业的投资活动停滞。该机构解释称，个别业务的风险可能上升，但已经建成的数据中心和设备也可以由其他运营商使用。

野村证券看好三星电子和 SK 海力士，主要是因为全球数据中心持续扩建。根据其追踪的数据，全球数据中心今年新增容量预计为 22.3GW，明年将增至 31.5GW。

野村证券预计，存储芯片需求增速将继续超过供应增速，从而为价格提供支撑。三星电子、SK 海力士等 9 家半导体企业，合计净现金将从今年第二季度的 2,820 亿美元（现汇率约合 1.89 万亿元人民币）增至 2028 年末的 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币）。

野村证券也指出，如果数据中心投资计划持续缩减或推迟，就需要重新审视存储芯片需求预测。