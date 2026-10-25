GEEKCON 2026 上海站闭幕：黑客展示“隔空劫持无人机”“一条链接控制头部 App”等安全漏洞

IT之家 10 月 25 日消息，据 Geekcon 公众号，知名黑客赛事 GEEKCON 2026 上海站于昨日正式闭幕。

主办方“大牛蛙”表示，今年的 GEEKCON“差点儿流产”，这是因为“今年的 AI 成长太快，几乎已经替代掉人类黑客了”：

AI 来了。如果 99% 的白帽子注定被 AI 替代，我为什么还要鼓励年轻人选择一条毫无前途的道路，我为什么还要办 GEEKCON。 我想，GEEKCON 和我都该退出历史舞台了。但去年没有告别，今年要不就办一下，告个别吧。所以今年 GEEKCON 的主题是，最后一届人类黑客大赛？结尾原本是个句号。 GEEKCON 继续办下去的使命，就是找到这个年轻人。他今天可能已经坐在了这里。只是我们和他自己现在都还不知道。

IT之家获悉，本次黑客赛事设有“迷路的验证码”、“从 Prompt 到扭矩”、“银行转账安全挑战”、“一条链接控制头部 App”、“失控的无人机”、“AI 黑客极限挑战赛”、“AI 黑客辩论赛”、“智能汽车破解”等分享活动。

以“隔空劫持无人机”分享活动为例，匿名选手利用未知漏洞，远程控制了某主流品牌无人机，随后绕过裁判在现场设置的电子围栏，完成起飞。从远程接管到突破飞行限制，这项挑战展示了软件安全缺陷如何影响无人机的实际行为，也揭示了智能设备系统安全与现实世界安全之间的紧密联系：一旦底层控制权限失守，原本用于约束飞行行为的安全机制，也可能随之失效。

以“银行转账安全挑战”分享活动为例，匿名选手利用银行 App 的未知缺陷，通过一条链接触发攻击，成功劫持银行 App 转账流程，使得机主原本给亲友的转账最后都转到了选手的账户，并且能够篡改转账金额。整个过程直观展现了未知漏洞在金融场景中的潜在危害，也提醒我们，在 AI 时代，面对越来越隐蔽、成本越来越低的攻击手段，金融安全与用户信任正面临新的挑战。

公开信息显示，GEEKCON 是由 DARKNAVY 创办的全球非营利性安全极客技术活动平台，前身为 2014 年创立的探索人工智能与专业安全的前沿平台 GeekPwn，2023 年革新升级为现名称。

据介绍，该活动每年 10 月 24 日举办，到目前为止，GEEKCON 已吸引超过 30000 名安全研究人员参与，并与多家科技企业建立了深入的技术交流机制。面对日益复杂的安全形势，GEEKCON 正在推动建立智能设备安全量化评级体系。