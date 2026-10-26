微软解释称删除 Prefetch 文件夹不会提速，反而可能拖慢 Win11 应用启动速度

IT之家 10 月 26 日消息，删除 Windows 预读取文件夹（Prefetch）并不能让电脑变快，反而可能拖慢软件的启动速度。早在 2005 年，微软开发人员瑞安 · 迈尔斯（Ryan Myers）就解释过，Windows XP 依靠预读取文件加快软件加载；清空这些文件后，系统需要重新生成数据，会暂时变慢。二十年后，Windows 11 依然保留预读取文件夹，但“删除预读取文件”依旧是各类 Windows 清理教程里常见的操作。

按下 Win+R，输入 prefetch，全选删除，看着文件一个个消失，心里会有种清爽感，还以为电脑就此变轻快了。网上流传的这套清理思路，建立在一个错误认知上：文件夹里每一个 pf 格式文件都会被读入内存、拖累系统。实际上，Windows 只有在你启动某款软件时，才会去查找它对应的预读取文件。如果某个软件你已经好几个月没打开，它的 pf 文件除了占用一点点磁盘空间之外，不会产生任何影响。

据IT之家了解，预读取文件并不是软件本体的副本，它只是一份需要读取的页面和文件清单，这也是为什么删除它们释放不出多少存储空间。

另外要分清，预读取和超级预读取（Superfetch，现在改名叫 SysMain）不是一回事。后者会把你常用软件提前加载到空闲内存里，关闭它是完全另一回事。

事实是，Windows 本就不需要我们手动充当“清洁工”。这套微软系统本身就会自动管控预读取文件夹。

微软事件响应团队介绍，Windows 8 及之后的版本（包括 Windows 11）最多保存 1024 个预读取文件，旧文件会自动被清理。

外媒 Windowslatest 先是对比了删除 pf 文件前后软件的启动速度，差别微乎其微，几乎无法捕捉。但删完文件重启电脑之后，那些本身启动就偏慢的软件，比如微软自带的剪辑软件 Clipchamp，打开时能明显感觉到延迟；Word、Edge、Chrome 这类大部分软件，只会出现轻微变慢。

之后 Windowslatest 又在一台配置偏弱的虚拟机上重复测试，虚拟机分配 4GB 内存、双核处理器。清空预读取文件夹后，软件启动延迟会更加明显。

所以结论是，普通电脑删掉预读取文件之后，软件启动速度会小幅下降，但多数情况下感知不强。

在高速固态硬盘上，这种落差自然不会像 XP 时代机械硬盘那样剧烈，更何况如今处理器的性能和能效都大幅提升。微软早在 2009 年就说明，预读取和超级预读取的设计初衷，是提升传统机械硬盘的性能 —— 机械硬盘的随机读取速度是性能瓶颈。事实上，Windows 7 会在随机读取性能良好的固态硬盘上，关闭软件启动预读取功能。

WinPoin 网站曾在 2013 年做过相关测试：不开启预读取时，电脑开机耗时 61 秒，开启后只需要 45 秒；Word 2010 打开时间从 7 秒缩短到 5 秒。

当然也有人测出变快的结果。2006 年，史蒂夫 · 怀斯曼（Steve Wiseman）在一台装了 Windows XP 的苹果 MacBook 上测试，清空预读取文件后开机从 52 秒缩短到 37 秒。但他同时修改了预读取相关注册表项，并且也承认，这个操作会拖慢软件启动。

Windows 11 仍在使用预读取功能，删除它无法提速

微软事件响应团队表示，预读取的作用是“加快软件后续启动速度”，桌面版 Windows 系统默认开启该功能，服务器版 Windows 则不会启用。

不出所料，微软官方给出的 Windows 性能优化建议里，完全没有提到预读取。微软推荐的优化方式是禁用开机自启软件、卸载不用的程序、开启存储感知或者磁盘清理、安装系统更新。老实说，对于绝大多数 Windows 电脑，开机自启软件才是拖慢系统的元凶。

不过清空预读取文件也并非完全没有合理场景。每一个 pf 文件都会记录软件的运行次数，以及最近最多八次的启动时间。如果你在意隐私，删掉这些文件没问题，但要清楚代价：牺牲一点启动速度换隐私，并不会让电脑变快。

电脑卡顿的时候，问题基本都出在自启程序，或是任务管理器里占用大量处理器资源的进程。预读取文件夹是少数一直在为系统效率服务的目录，不如交给 Windows 自己管理。

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