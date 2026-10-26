马斯克唱衰新云厂商：200 余家相关公司面临生存危机

IT之家 10 月 26 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）近日向 AI 新云厂商发难。这类云服务商主打 GPU 即服务与 AI 推理算力租赁，马斯克瞄准它们高负债的薄弱软肋，外界认为这或许是一场精心算计的行动，压低标的估值，为后续收购铺路。

如果你是 CoreWeave、Nebius、Crusoe Cloud 或是 Lambda Labs 的高管，埃隆 · 马斯克这番话怕是直接打乱了你周日的安排。

这场风波始于当地时间上周六，马斯克率先向新云厂商、新算力实验室开炮，他发文称：“我们很快会看到大量算力闲置在尚未完工的数据中心里。”

随后，曾经的 SPAC 之王查马斯 · 帕里哈皮蒂亚（Chamath Palihapitiya）转发了马斯克这条 X 平台帖子，并点出现阶段这批新云厂商面临三大核心短板：

组织散乱，资金储备不足；

超大规模云厂商尤其突出，“流程僵化、官僚气息浓重，光是签一份保密协议就要三个月……”

现有算力建设管线存在延期问题，到 2027 年很多人会措手不及。超大规模云厂商显然会优先保障自身内部算力需求，而不是对外提供第三方算力。

马斯克接着用简短一句“差不多就是这样”附和了帕里哈皮蒂亚的判断，还补充道：“过去几周，债券市场几乎切断了所有这类企业的融资渠道，除非这家企业有独立于 AI 数据中心业务之外的稳定大额营收。SpaceX 刚完成 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,670.98 亿元人民币）的 GPU 相关债务融资，但我们是投资级主体，同时还有星链与发射业务带来的收入。这意味着 200 多家新云厂商将会迎来一轮惨烈的倒闭与整合浪潮。少数企业能够活下来，但不会很多。”

简单来说，马斯克抛出重磅观点：如今债务市场基本不再向新云企业敞开大门，紧接着又放出喜讯，宣告 SpaceX 刚刚敲定一笔 400 亿美元（现汇率约合 2,670.98 亿元人民币）新债务。在另一条相关帖子里，埃隆 · 马斯克说明，SpaceX 这笔最新债务“主要是可赎回债，用于采购 GPU，这批 GPU 将在 2027 年一季度、二季度陆续交付”。

颇具讽刺意味的是，如果马斯克这份悲观预判成真，大量 GPU 会滞留在尚未通电投产的数据中心里闲置，反而会推高已投产机房内现有 GPU 的租赁价格。

当前市场正对新云厂商的债务交易产生罕见的避险情绪。近几日，多家这类企业的信用违约互换（CDS，也就是为债务违约投保的成本）大幅飙升。投资者突然开始怀疑，很多企业能不能按时把合同约定的算力上线；一旦无法按期交付，在这种高负债商业模式下，就会出现收入和债务错配的危机。

就在同一时间，一份时机微妙的报道从《The Information》传出：AI 数据中心的承租方如今开始要求，若承建方无法按时交付电力与机房配套，每日赔付金额要超过 500 万美元（现汇率约合 3,338.7 万元人民币），而今年早些时候这一赔付标准大约只有 100 万美元（现汇率约合 667.7 万元人民币）。

当然，SpaceX 的算力建设开支至少有一部分由星链、航天发射业务产生的现金流支撑。外界猜测，马斯克或许在暗中造势，引发这些处境艰难的新云企业遭遇挤兑，之后再以极低价格收购陷入困境的标的。毕竟，当初他发起对 X（原推特）的收购前夕，也曾反复拿机器人账号问题持续施压，用的就是类似手段。

需要注意，SpaceX 计划在 2026 年底建成 2.5 至 3 吉瓦算力，到 2027 年底再新增 13 吉瓦，总算力规模接近 20 吉瓦。仅 2027 年一年，SpaceX 和算力相关的资本开支预计就会飙升至 3,900 亿美元（现汇率约合 2.6 万亿元人民币）（每吉瓦约 300 亿美元（现汇率约合 2,003.23 亿元人民币））。在这样的背景下，低价收购一家新云厂商，或许在马斯克看来，是快速扩大 SpaceX 算力版图最省事的办法。