vivo Y600 手机开启预售：搭载 10000mAh 大电池，国补到手价 1699 元起

IT之家 10 月 26 日消息，vivo 旗下主打长续航与户外可靠性的 Y 系列新机 vivo Y600 已开启预售，该机以“万级长续航”为核心卖点，搭载标称 10000mAh 超大容量电池，并围绕低温、跌落、防水、信号、护眼与家庭适老场景做了系统级强化，试图把千元档手机的耐用性与全场景能力进一步上探。

IT之家附新机售价如下：

6GB+128GB：零售价 1999 元，国补到手价 1699.15 元；

8GB+128GB：零售价 2099 元，特惠立减 100 元，国补到手价 1699.15 元；

6GB+256GB：零售价 2199 元，国补到手价 1869.15 元；

8GB+256GB：零售价 2499 元，国补到手价 2124.15 元。

续航与可靠性是 Y600 最突出的标签，该机搭载“7 年耐久超低温电池”，可在约 -35℃ 至 50℃ 环境温度中正常工作，面向户外、骑行、差旅与极端天气场景；机身通过 7 项军标环境测试，包括 12 种地面 1 米抗跌、1.2 米高度与 25km/h 等速跌落等测试项目。防水方面，Y600 采用“三层防水大坝”设计，官方宣称支持 20 小时 IP68 级泡水、20 倍时长 IP69 级高温高压冲水防护、24 小时防雨防淋，并可抵御肥皂水等 30 种液体泼溅。

核心配置上，vivo Y600 搭载天玑 7300e 处理器，配备一块 6.83 英寸 1.5K 护眼屏（支持 120Hz 高刷与高亮高刷），并采用 SGS 低蓝光认证。针对通信痛点，新机搭载时空信号增强 3.0 与 360° 穿墙天线，信号强度大幅提升 90%，并支持弱网场景优化与 AI 网络智选。

此外，该机还配备了 400% 超级扬声器、全功能 NFC、红外遥控，并支持双频 GPS 与三向定位增强。机身厚度控制在 7.99mm，重量仅 199g，提供钻石金、钛金、星海蓝三款配色。

系统体验方面，Y600 针对骑手、司机、外勤与户外工作者，新机提供“职业模式”：包括网络加速，Wi-Fi、蜂窝与 GNSS 三向定位增强，免提通话增强，自动提升屏幕亮度，延长自动锁屏至 20 分钟，久充健康供电，暴雨屏幕防误触，以及跟随应用开启 / 关闭等功能；并支持在特定半盔、3/4 盔且面罩透明或翻起状态下解锁手机。

对家庭用户，Y600 内置“AI 家庭教师”，依托蓝心小 V 实现屏幕圈识题、智能问答、作业批改与诗词解读；同时提供健康用机守护，含时长管控、用机提醒与位置共享。面向长辈，AI 防诈可识别诈骗剧本、进行智能诈骗提醒，并支持经家庭群组与授权后的远程守护挂断；简易模式 2.0 则焕新桌面、常用操作、家人关怀与安全守护，降低长辈使用门槛。

影像方面，新机搭载前置 800 万像素、后置 5000 万像素超清主摄与闪光灯。

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