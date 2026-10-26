小鹏汽车回应车撞报废安全气囊未弹出：未达到传感器触发条件，尊重客户第三方鉴定诉求

IT之家 10 月 26 日消息，据南京晨报报道，10 月 15 日，刘先生驾驶小鹏 X9 过程中撞上了路牙，然后车辆失控接连撞上行道树和电线杆，随后车辆发生侧翻，车头被撞稀巴烂，所幸没有发生人员伤亡。保险公司勘察后认为，这辆车毁损严重，已经没有维修的必要，建议直接报废。

面对这种情况，刘先生多次找到小鹏汽车 4S 店，询问汽车被撞报废了，车辆的安全气囊为何都没有打开。4S 店给刘先生的回复是该车发生碰撞时不符合气囊点爆的场景。

10 月 22 日，南京晨报记者接到了小鹏汽车发来的邮件。在这封邮件中，小鹏汽车对于刘先生车辆发生严重损毁事故为何安全气囊没有打开一事进行了回应。

小鹏汽车在回应中表示：该客户车辆 10 月 15 日发生碰撞。经后台数据和行车视频分析，碰撞发生时车辆处于手动驾驶状态，碰撞前驾驶员持续踩加速踏板并猛打方向盘。本次事故未达到车辆安全气囊碰撞传感器触发条件，针对客户提出委托第三方鉴定的诉求，我司尊重客户诉求，会配合做好后续工作。

对于小鹏汽车的这个回应，刘先生表示无法接受。刘先生说，如果无法达成谅解，他将走法律途径为自己讨要说法。

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