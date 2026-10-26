特斯拉中国推出汽车家充桩延保服务限时优惠，明年 1 月 20 日前购买延保服务最低 199 元

IT之家 10 月 26 日消息，特斯拉中国今天宣布推出家充桩延保服务限时优惠，2026 年 10 月 21 日-2027 年 1 月 20 日购买延保服务，最低仅需 199 元，即可为车辆充电设备再延长 2 年保障。延保自设备原厂质保结束日的次日起生效。

IT之家获悉，本次特惠覆盖两款特斯拉家用充电产品，即“第三代家庭充电桩”与“Cybervault 家庭充电桩”。

其中，第三代家庭充电服务包重量为 3.4 千克，使用白色简洁面板和流线型机身设计，它采用 220V 国标通用充电器，充电枪线长度为 5 米，至多可以关联 10 台车，支持 WiFi 联网、OTA 远程固件升级。用户可通过 Tesla 应用程序设置谷时低价时段充电。

而 Cybervault 家庭充电桩重量为 13 千克，主打“一机两用”设计，既可作为固定式家用充电桩，也可拆卸携带。它是单相 220V 工作的充电设备，兼容特斯拉全系车型，对应充电性能为 32A/7kW（典型值）。充电枪线长度为 6 米，支持即插即充，定时充电 / 按时出发等充电体验，满足车主在户外或临时场景下的充电需求，兼具实用性与便携性。

特斯拉表示，家庭充电桩延长保修服务可延长用户的家庭充电服务包中所包含的充电桩的质保期限，在延长保修服务期间内，可提供在正常个人使用情况下，因特斯拉制造或提供的充电桩出现的任何保修服务范围内的制造缺陷而产生的必要维修或零部件更换。用户在购买家庭充电桩的延长保修服务后，将同时赠送安装工程的延长保修服务。