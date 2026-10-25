特斯拉确认正自研 AI 地图，将随 FSD v15 逐步推送

IT之家 10 月 25 日消息，在最新的特斯拉财报电话会议上，特斯拉副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）宣布，特斯拉正在自研一套基于 AI 的地图导航系统。这套全新地图方案将随 FSD v15 上线，融合车队采集数据、个性化路线规划，同时支持 FSD 语音控制。

据IT之家了解，特斯拉目前的导航是第三方地图内容搭配自研软件。此前“偏好路线”功能上线时就有报道说明：谷歌通过 API 提供底图瓦片、街道数据、卫星影像、兴趣点以及路况信息；特斯拉自己开发导航应用、计算路线，因此可以把超充站点、用户偏好纳入路线决策。

财报会上，一位股东提问，提到 FSD 在限速识别、泊车、路线选择上存在问题。埃卢斯瓦米对此表示认同：“你说得完全没错，我们本就不该依赖外部厂商的地图。”

他随后确认，特斯拉正在自研这套 AI 地图，用来解决当下 FSD 暴露的一系列问题，包括限速识别、泊车以及路线规划。

埃卢斯瓦米称这是一套全新架构，并非简单的另一版地图。这套方案本质上是“基于 AI 的地图与导航系统”，也就是说，特斯拉庞大的车队会自动采集街道信息，标注通行速度、停车标识、红绿灯、停车场等数据。

新地图架构会解锁大量新能力。特斯拉可以往地图里叠加丰富信息，不光解决路线、限速这类 FSD 痛点，还能让行驶更平顺安全：标记坑洼路面、视野遮挡的出入口、危险路口等等。

其大概率也会用来优化自动泊车，支持用户自定义停车场里的泊车偏好：优先选最近空位、远离其他车辆、无障碍车位等，车队会持续采集对应的环境数据。

埃卢斯瓦米还提到，依托这套地图，用户可以用语音自定义路线，和计划今年秋季落地、用来操控 FSD 的 Grok 能力相呼应。

特斯拉在 2026 夏季更新里已经推出“偏好路线”功能，规划路线时优先选择用户之前开过的路线。同一版更新中，自动导航新增能力，除家、公司和日历行程外，还能自动导航到其他常去地点。

而偏好路线是在 2022 年上线的备选路线功能基础上迭代而来，旧功能最多提供三条路线备选。

埃卢斯瓦米预计，这套新地图会最先在 FSD v15 里用于行程的出发和到达阶段，之后数月内逐步覆盖剩余导航能力，包括泊车和语音控制。