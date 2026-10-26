Gartner 预测：全球 IT 支出将在 2027 年突破 7 万亿美元，同比 +15%

IT之家 10 月 26 日消息，机构 Gartner（高德纳）当地时间本月 21 日发布预测：2027 年全球 IT 支出将在今年的基础上进一步增长 15% 至 7.352 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 49.09 万亿元人民币），首次突破七万亿美元关口。
IT之家注意到，Gartner 认为数据中心系统支出将在 2027 年迅速缩小同通信服务之间的差距，其与软件、服务间的距离也将仅剩约 3000 亿美元。
|今年支出
|今年变化
|明年支出
|明年变化
|数据中心系统
|8790
|+73.8%
|13660
|+55.5%
|设备
|8740
|+7.2%
|9160
|+8.1%
|软件
|14640
|+15.2%
|16790
|+14.6%
|服务
|15570
|+4.4%
|16330
|+4.9%
|基础设施即服务
|2920
|+31.3%
|3670
|+25.7%
|通信服务
|13520
|+4.1%
|13910
|+2.9%
|合计
|63910
|+14.5%
|73520
|+15.0%
Gartner 杰出副总裁分析师 John-David Lovelock 表示：“内存通胀”预计将持续到 2027 年，高昂的存储半导体价格将持续抑制终端用户需求；基础设施正日益被视为战略资产；整体 AI IT 支出将出现爆炸性增长。
参考
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