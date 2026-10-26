Gartner 预测：全球 IT 支出将在 2027 年突破 7 万亿美元，同比 +15%

IT之家 10 月 26 日消息，机构 Gartner（高德纳）当地时间本月 21 日发布预测：2027 年全球 IT 支出将在今年的基础上进一步增长 15% 至 7.352 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 49.09 万亿元人民币），首次突破七万亿美元关口。

IT之家注意到，Gartner 认为数据中心系统支出将在 2027 年迅速缩小同通信服务之间的差距，其与软件、服务间的距离也将仅剩约 3000 亿美元。



今年支出 今年变化 明年支出 明年变化 数据中心系统 8790 +73.8% 13660 +55.5% 设备 8740 +7.2% 9160 +8.1% 软件 14640 +15.2% 16790 +14.6% 服务 15570 +4.4% 16330 +4.9% 基础设施即服务 2920 +31.3% 3670 +25.7% 通信服务 13520 +4.1% 13910 +2.9% 合计 63910 +14.5% 73520 +15.0%

以上支出金额单位均为 1 亿美元

Gartner 杰出副总裁分析师 John-David Lovelock 表示：“内存通胀”预计将持续到 2027 年，高昂的存储半导体价格将持续抑制终端用户需求；基础设施正日益被视为战略资产；整体 AI IT 支出将出现爆炸性增长。

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