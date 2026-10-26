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Gartner 预测：全球 IT 支出将在 2027 年突破 7 万亿美元，同比 +15%

2026/10/26 14:45:12 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 26 日消息，机构 Gartner（高德纳）当地时间本月 21 日发布预测：2027 年全球 IT 支出将在今年的基础上进一步增长 15% 至 7.352 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 49.09 万亿元人民币），首次突破七万亿美元关口。

IT之家注意到，Gartner 认为数据中心系统支出将在 2027 年迅速缩小同通信服务之间的差距，其与软件、服务间的距离也将仅剩约 3000 亿美元。


今年支出今年变化明年支出明年变化
数据中心系统8790+73.8%13660+55.5%
设备8740+7.2%9160+8.1%
软件14640+15.2%16790+14.6%
服务15570+4.4%16330+4.9%
基础设施即服务2920+31.3%3670+25.7%
通信服务13520+4.1%13910+2.9%
合计 63910+14.5%73520+15.0%
以上支出金额单位均为 1 亿美元

Gartner 杰出副总裁分析师 John-David Lovelock 表示：“内存通胀”预计将持续到 2027 年，高昂的存储半导体价格将持续抑制终端用户需求；基础设施正日益被视为战略资产；整体 AI IT 支出将出现爆炸性增长。

参考

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关键词：GartnerIT

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