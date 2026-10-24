IT早报 1024：月之暗面发布 Kimi K3.1 Pro；诋毁嘲讽尊界 S800 自媒体博主向尊界道歉；华为 Pura90 Plus 开启预订；iPhone Duo 内屏膜撕下秒变亮面屏...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 24 日星期六，今天的重要科技资讯有：

1. 月之暗面迄今能力最强 3 万亿级参数模型，Kimi K3.1 Pro 正式发布

24 日凌晨，月之暗面 Kimi 宣布正式推出 Kimi K3.1 系列的第一个模型 ——K3.1 Pro，也是公司迄今能力最强的 3 万亿级参数模型，支持 100 万上下文。>> 查看详情

2. 诋毁嘲讽尊界 S800，博主“赛车星冰乐”向尊界汽车道歉

法院一审认定其发布的多条视频损害尊界汽车商业信誉与商品声誉，构成名誉权侵权。该博主已发布道歉信，表示将按判决金额赔偿，并因微博抖音视频号被禁言一年，将在解封后补上道歉。>> 查看详情

3. 华为 Pura90 Plus 手机官宣：10 月 23 日起开启预订

@华为终端 宣布，华为 Pura90 Plus，10 月 23 日 10:08 开启预订。>> 查看详情

4. 苹果 iPhone Duo 内屏磨砂膜能徒手撕下：秒变亮面屏，但小心损失 7998 元

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 10 月 23 日正式发售，新机的折叠内屏设有一层保护层（cover layer），配合哑光显示涂层，以最大限度减少折痕可见度。>> 查看详情

5. 苹果总市值盘初升至 5.12 万亿美元，暂时超越英伟达位居全球榜首

苹果股价上涨带动市值飙升，盘中总市值暂时超越英伟达，位居全球上市公司市值榜首。这是苹果今年内第二次盘中短暂反超英伟达。>> 查看详情

6. 比亚迪第二代海豹 07 内饰官图，采用全新设计语言

新车定位 C 级全享家轿，配备零重力按摩座椅、20 扬声器帝瓦雷音响及同级最大后排空间。车身长 5080mm，轴距 2960mm，提供纯电与插混两种动力选择。>> 查看详情

7. 消息称苹果正在推进大折叠 iPad 平板，整体设计有望参考华为 MateBook Fold 非凡大师

博主 @Kang 发文，透露苹果公司目前正在测试“折叠巨大平板”，相应机型“参考华为那个、真粉丝来的”，预计这里指的是华为 MateBook Fold 非凡大师。>> 查看详情

8. 中国联通开放 iPhone Duo 现货预约购买，无需验证“尊享挚友”2009 年老用户身份

苹果首款折叠屏 iPhone Duo 正式发售，国行起售价 15999 元，联通开放现货预约无需老用户身份，办理购机合约最高直降 3240 元。>> 查看详情

9. 消息称苹果在全国 Apple Store 安排移动 / 联通 / 电信工作人员坐镇，现场为 iPhone Duo 取货顾客办理 eSIM

随着 iPhone Duo 发售，苹果在全国 Apple Store 零售店安排移动、联通、电信工作人员驻店，顾客现场取货即可完成 eSIM 激活，无需再跑营业厅。中国移动同步表示将推动 eSIM 线上自助办理。>> 查看详情

10. 男子醉酒后车机自动报警被判不构成自首：系统可以替你报警但不能替你自首

浙江一男子醉驾后开启辅助驾驶昏睡，车辆自动向 110 报警。他辩称系统报警应算委托投案，但法院明确：系统报警不能替驾驶人完成自动投案，最终以危险驾驶罪判处拘役一个月。>> 查看详情

11. 微信率先适配苹果 iPhone Duo 折叠屏手机，内屏支持分栏显示等功能

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 于 10 月 23 日发售，IT之家也在第一时间上手体验了这款新机。值得一提的是，微信在 10 月 23 日发布的 8.0.80 正式版本率先适配了 iPhone Duo，并已支持内屏分栏显示等功能。>> 查看详情

12. 华为 27 年老将、公司董事、全球采购认证管理部总裁彭博离职

彭博在朋友圈中也发文称，“9952 天，感恩，感激，感谢，继续前行！”证实了从华为离职一事。>> 查看详情

13. 在么在么（原死了么）宣布升级为智能养老平台，2.0 系统上线定价 199 元 / 年

10 月 22 日，在么在么 App 官方宣布升级为智能养老平台；同时升级 2.0 系统“AIP 安全网”，定价 199 元 / 年。相较传统设备方案节省 80% 成本，使用率从传统方案的 5% 提升至 98%，基层工作人员效率提升 15 倍。>> 查看详情

14. 2027 款极狐阿尔法 S5 纯电宽体轿跑预售：标配激光雷达，12.18 万元起

2027 款极狐阿尔法 S5 车型 10 月 23 日宣布开启预售，定位“AI 高性能宽体轿跑”可选三个版本，预售价 12.18 万元起。>> 查看详情

15. 黄仁勋：对英伟达与长鑫存储合作持开放态度，没有哪个国家在制造业方面比中国更强

黄仁勋表示，“中国在基础设施技术方面令人难以置信，没有哪个国家在制造业方面比中国更强，因此我们必须非常认真地对待他们的能力。”>> 查看详情

16. 华为阔折叠手机出货量破 321 万台：消息称 iPhone Duo 预售 6 天，Pura X Max 销量环比提升 38%

据华尔街见闻报道，在苹果首款折叠屏 iPhone Duo 正式预售后，10 月 16 日至 10 月 21 日，华为 Pura X Max 销量环比增长 38%。截至 10 月 21 日，华为阔折叠累计出货量突破 321 万台，华为阔直板累计出货量突破 84 万台。10 月查看详情

17. 直击苹果首款折叠屏 iPhone Duo 发售现场，首发日黄牛加价千元回收手机

多家 Apple Store 提早开业供预约用户取货，实际加价低于此前传闻，256GB 版本加价约千元。>> 查看详情

18. 充分调动 iPhone Duo 体验：苹果给适配 App 发“身份证”，《绝区零》等首批支持

苹果公司 10 月 22 日发布博文，宣布将会在 App Store 应用商店内，引入全新的 Made for iPhone Duo 标志，用于标识已适配苹果首款折叠 iPhone Duo 的应用和游戏。>> 查看详情

19. 苹果 iPhone Duo 海南免税价公布：15839~26239 元，比官网便宜 160~260 元

该机 10 月 23 日与官网同步开售，不同存储版本均比官网便宜百余到数百元，搭载 A20 Pro 芯片，采用书本内折设计，取消 Face ID 改用侧边 Touch ID。>> 查看详情

20. 雷鸟眼镜宣布《英雄联盟》2026 全球总决赛 BLG 战队不夺冠退全款

BLG 战队英雄联盟分部的官方合作伙伴 —— 雷鸟创新 10 月 23 日宣布，推出雷鸟 GT Max bilibili 限定版 AR 眼镜，同步上线专属助威活动。>> 查看详情

21. iPhone Duo 10 月 23 日全球开售，苹果放出上海静安 Apple Store 现场直击图

苹果公司 10 月 23 日发布博文，分享了一组上海静安 Apple Store 门店照片，展示其首款折叠 iPhone Duo 线下发售场景，多名顾客在店内试用、自拍并完成购买。>> 查看详情

22. 红果短剧上线防沉迷提醒视频，正逐步覆盖更多用户

提醒视频由短剧角色出镜，在用户超时看剧、深夜看剧时触发，目前正逐步覆盖更多用户。此前官方已公布金币功能下线计划。>> 查看详情

23. 今年安卓旗舰激活量 TOP1：消息称 荣耀 Magic9 系列 3 款手机累计激活超 39 万台

荣耀 Magic9 系列于 9 月 28 日正式发布，包含荣耀 Magic9 Pro Max、荣耀 Magic9、荣耀 Magic9 超能版，售价 4499 元起。>> 查看详情

24. 小米王晓雁：友商近日发布新机后，REDMI K100 手机的预约量猛增

小米 REDMI K100 手机将于 10 月 27 日晚 7 点发布。>> 查看详情

25. DeepSeek 完成千亿元人民币新一轮融资，消息称“联想系”投资者入局

据知情人士透露，新加入的投资者包括专注于半导体行业的私募股权投资机构石溪资本。获得联想集团支持的君联资本、汽车制造商吉利，也同样参与了投资。>> 查看详情

26. 博主晒苹果 iPhone Duo 手撕磨砂膜前后屏幕观感对比，操作只需一台家用吹风机

博主 @楼斌Robin 进行了撕膜测试，表示用加热垫加热了一下手机，用余温就能完美撕下表面的膜，没有任何残留，也就是说用家里的吹风机吹一会儿也是没啥问题的，即便有残留也可以擦干净。>> 查看详情

27. 何刚新晋华为公司董事，此前已任职终端 BG CEO

华为官网管理层信息最新显示，何刚现任华为公司董事、终端 BG CEO。华为官网显示，何刚 1998 年加入华为，历任无线 GSM&UMTS 产品线总裁、全球无线解决方案销售部部长、终端 BG 手机产品线总裁、终端 BG 首席运营官等职务。>> 查看详情

28. 李想：2026 款理想 i6 续航达成率 104%，是因为核心三电都是我们自己的

他表示：能做到这一点，是因为核心三电，电池、电控和电机都我们自己打通设计的，核心部件自研，才能按同一套逻辑去深度协同 —— 既能支持 5C 超充，又能让全系车型续航更长、能耗更低。>> 查看详情

29. 总台中国之声提醒：网传“家电国补正在退场”是假的

实际上，国补的发放工作有节奏和计划，并不像网络博主所说的一样紧张。商务部等 5 部门办公厅（室）“关于做好 2026 年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴工作的通知”中明确要求：各地要科学制定补贴资金使用及兑付计划，按月均衡使用，并做好月内每周和跨月、跨季度之间的平稳衔接。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。