IT早报 1025：英伟达停产传闻搅动 5090 炒至 6 万元；小鹏副总裁回应“老登”称呼；曝部分手机或平板产品线将停更；微信支持 iPhone Duo 等多端同时登录...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 25 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 显卡一日一价：英伟达停产传闻搅动华强北，RTX 5090 被炒至 6 万元

尽管英伟达否认停产传闻，华强北 RTX 50 系列渠道价仍持续飙升。RTX 5090 从官方约 1.6 万元涨至 6 万元，RTX 5080 翻倍至 1.7 万元。官方承认产能受限，根源在 GDDR7 显存供应不足。>> 查看详情

2. 小鹏副总裁澄清 00 后美女产品经理发布会“老登”用词：是对内部核心负责人调侃，不指向外部用户

小鹏集团副总裁 @托马斯电火车 10 月 24 日发布长文，还原了 00 后美女产品经理发布会“老登”用词事件全过程。他明确表示，自始至终，“老登”这个称呼，是产品团队对内部几个核心负责人的调侃，完全没有指向任何外部用户。>> 查看详情

3. 消息称部分手机产品线或平板线迎来停更，成本兜不住

博主 @数码闲聊站 爆料，接下来会有几个熟悉的手机产品线或平板线迎来停更，原因是成本兜不住，越发新机越亏。今年以来魅族、realme、一加等品牌已相继调整产品线或暂停部分市场新品发布。>> 查看详情

4. Anthropic Claude 付款页面新增中国及港澳台地区选项，支持银联卡支付

据IT之家实测，中国大陆及港澳台地区已出现在 Anthropic 旗下 Claude 的付款页面中，支付入口也已支持绑定中国银联卡。与此同时，有用户称此前被永久封禁的 Claude 账号可以提交申诉，且已有个别用户反馈申诉成功，但官方帮助中心仍要求用户位于其支持的地区才能使用 Claude >> 查看详情

5. 史诗级更新：微信远程升级支持在 iPhone Duo 上和其他设备同时登录

据多位博主及用户反馈，微信远程升级，已支持在 iPhone Duo 上和其他设备同时登录。虽然在 iPhone Duo 上，微信显示的是“和其他设备同时登录”这一选项，但实际操作中，在点击该按钮并执行后续的扫码操作后，主设备会提示“登录 iPad 微信”。>> 查看详情

6. 刘慈欣监制《三体 · 大史》年内开机，导演杨磊称演员都已“众神归位”

导演杨磊确认该剧将于今年第四季度开机，于和伟、张鲁一、林永健等主演阵容悉数回归。作为《三体》首部真人衍生剧，共 12 集，聚焦危机纪元初期史强与汪淼再度联手查案的故事。>> 查看详情

7. 14.99 万元起，捷途山海 L7 PLUS 1.5L C-DM 智驾版新增“智享精英版”“激光雷达豪华版”上市

新增 220KM 五座智享精英版和 220KM 五座激光雷达豪华版，指导价 14.99 万元和 15.99 万元，超级置换后售价 13.99 万元和 14.99 万元。新车延续现款设计，配备 15.6 英寸向日葵中控屏、高通 SA8255 芯片、科大讯飞星火 AI 大模型，CLTC 纯电续航 220km，综合续航 1700km。>> 查看详情

8. 华为 Mate X7、Mate80、Mate70、Pura80 等机型推送鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 SP12 版本更新：支持 iPhone 互联，实现消息相互流转

安装包体积达 7.31GB，华为分享新增隔空传送“仅一次查看”，通信共享支持多人互助，畅连可查找附近好友，实况窗支持分享及悬浮形态常驻。目前系统正分批推送，未收到的用户可手动检查更新。>> 查看详情

9. 开发者成功为小米 8 手机刷入苹果 iOS 16.5 系统，将机型伪装为 iPhone X

该网友将小米 8 刷入 iOS 16.5 后把机型改为 iPhone X，称因两者外观相似还原度高。目前桌面动画已流畅，但 GPU 驱动仍需修复，项目处于早期移植阶段，暂不能日用。>> 查看详情

10. 中国联通：已在苹果直营店 / 授权店安排千余名驻店员，协助 iPhone Duo 购机用户现场开通 eSIM

中国联通在苹果直营店及授权店安排千余名驻店员，用户购机后可现场开通 eSIM，全程约 3 分钟。移动、电信也被曝在苹果直营店驻守。新款 Apple Watch 可通过 Watch App 线上自助办理一号双终端。>> 查看详情

11. 漫威《复仇者联盟 5：毁灭之日》新先导预发布：雷神和美队重逢叙旧，内地 12 月 16 日上映

漫威《复仇者联盟 5：毁灭之日》联动 MLB 发布最新先导预告。>> 查看详情

12. 苹果庆祝初代 iPod 诞生 25 周年，Apple Music 官网上线套娃彩蛋

科技媒体 AppleInsider 10 月 23 日发布博文，报道称苹果为庆祝初代 iPod 发布 25 周年，在 Apple Music 网页端埋下一个“彩蛋”。用户访问一个不存在的页面，即可看到一台完全可交互的初代 iPod。>> 查看详情

13. 国产旗舰机最新激活销量数据曝光，华为 Mate 90 系列开售 18 天约 52.8 万台连续多周第一

博主 @数码闲聊站 10 月 23 日发文，分享了国产旗舰机的最新激活销量。博主还在评论区补充称，某 90 系列（根据评论区讨论来看，指的是华为 Mate 90 系列）已连续多周国产旗舰第一。>> 查看详情

14. 苹果 iPhone Duo 手机刚开售，第三方维修师傅已成功将存储扩容至 2TB

iPhone Duo 系列 10 月 23 日正式开售，256GB 至 2TB 版本售价从 15999 元到 26499 元不等。知名博主已晒视频，成功将其扩容至 2TB。此外还有博主直播撕下内屏磨砂膜，使其秒变亮面屏，引发热议。>> 查看详情

15. 华为 Pura90 Plus 手机配置曝光：2.6GHz 麒麟 9025 芯片，6.8 英寸四曲屏

华为 Pura90 Plus 已在官网开启预订，搭载麒麟 9025 芯片，配备 6.8 英寸 1.5K 四曲屏，后置 50Mp 可变光圈主摄与潜望长焦。内置 5700mAh 电池，支持 100W 有线与 80W 无线充电，提供四款配色三种存储版本。>> 查看详情

16. 华为日本首家直营综合售后服务中心开业：落地东京千代田区神田须田町，紧邻秋叶原商圈

据介绍，开业期间，前 100 名用户可享最高 5,500 日元（IT之家注：现汇率约合 234.4 元人民币）维修人工费减免。此外，华为计划从 11 月开始，将每月第一周的周五至周日（3 天）定为“华为服务日”，提供免费维修费用、免费清洗产品、原创激光刻印服务等。>> 查看详情

17. 华为 Pura 90 Plus 手机现身官网：黑 / 白 / 紫 / 金四色可选、至高 12GB+1TB 规格

华为官方 10 月 23 日正式官宣了 Pura 90 Plus 新机，并于当日 10:08 开启预订。目前，这款新机已登陆官网开启预订，提供曜石黑、雪域白、霞光紫、晨曦金四款配色，可选 12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB 三种规格。>> 查看详情

18. 父亲突发脑梗后儿子用豆包 AI 抢出救命时间，话题登顶微博热搜

山东一小伙将父亲双腿无力、吞咽不畅的症状和“三高”病史发给豆包，AI 两次警示“脑梗征兆，立即就医”，促使他连夜送医，确诊急性脑梗并抓住 4.5 小时静脉溶栓窗口期，老人恢复良好。>> 查看详情

19. 中端大战将启：曝 OPPO Reno 17、vivo S70、荣耀 700、华为 nova 17 系列手机将于 11 月集中发布

博主 @数码闲聊站 10 月 24 日发文，曝光了 11 月的新机，包括：OPPO Reno 17 系列、vivo S70 系列、荣耀 700 系列和华为 nova 17 系列。博主透露，随着上述新机的发布，预计将看到小屏、中屏、大屏、原生背屏、2 亿云台影像、旗舰级潜望长焦、外挂增距镜等规格配置。>> 查看详情

20. 上海警方大数据精准打击“职业碰瓷大户”：一年多制造交通事故 200 余起，涉案金额达 60 余万元

据上海市公安局交通警察总队披露，看似寻常的车辆碰擦，背后可能是精心策划的“碰瓷”骗局。在此次行动中，交管总队专案组成功抓获了一名高频作案的“碰瓷大户”。自 2025 年以来，朱某依靠上述手法累计作案 200 余起，涉案金额达 60 余万。>> 查看详情

21. 悉尼一男子告诉 Claude“自己想枪击托儿所”，被警方逮捕

据《悉尼先驱晨报》报道，29 岁的萨克雷与 Claude 的对话引起了国际刑警组织注意，随后于当地时间 18 日被警方拘留。警方指控他利用通信服务实施骚扰、恐吓或冒犯行为，涉嫌违反澳大利亚刑法。>> 查看详情

22. 苹果首款折叠 iPhone Duo 开放到店自提预约服务，报道称名额少到“几乎抢不到”

科技媒体 MacRumors 10 月 24 日发布博文，报道称苹果在线商店已重新开放 iPhone Duo 的“到店自提”预约服务，中国、澳大利亚、日本和韩国等市场率先恢复。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。