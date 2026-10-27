拉脱维亚批准特斯拉 FSD 上路，成为第十个欧盟批准国

IT之家 10 月 27 日消息，拉脱维亚已正式批准特斯拉 FSD（监督版）在本国道路使用。特斯拉欧洲分部在 X 平台公布了这一消息，并表示相关功能很快就会推送上线。

IT之家注意到，拉脱维亚由此成为第十个独立批准该系统的欧盟成员国，也是全球第 18 个批准该系统的国家。波罗的海另外两个邻国立陶宛、爱沙尼亚早在今年 5 月就已批准 FSD。在欧洲地区，特斯拉为了推进欧盟全域审批，已经把 FSD 更名，新名称为特斯拉辅助驾驶（Tesla Assisted Driving）。

截至目前，这些欧盟国家已独立批准 FSD 在公共道路使用：荷兰、立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时、斯洛文尼亚、捷克、克罗地亚、斯洛伐克、拉脱维亚。

这些国家的许可大多是通过本国豁免机制发放，各国认可荷兰监管机构最先搭建的规范框架。在斯洛伐克成为第九个批准 FSD 的欧洲国家后不到两周，拉脱维亚也完成了批准。

全球范围内，FSD 现已在 18 个市场获批：

地区 / 市场 正式上线日期 支持硬件 美国 2020 年 10 月 硬件 3（HW3）/硬件 4（AI4） 加拿大 2022 年 3 月 硬件 3（HW3）/硬件 4（AI4） 墨西哥 2025 年 2 月 硬件 4（AI4） 波多黎各 2025 年 2 月 硬件 4（AI4） 中国 2025 年 2 月（有限开放） 硬件 4（AI4） 澳大利亚 2025 年 9 月 硬件 4（AI4） 新西兰 2025 年 9 月 硬件 4（AI4） 韩国 2025 年 11 月 硬件 4（AI4） 荷兰 2026 年 4 月 硬件 4（AI4） 立陶宛 2026 年 5 月 硬件 4（AI4） 爱沙尼亚 2026 年 5 月 硬件 4（AI4） 丹麦 2026 年 6 月 硬件 4（AI4） 比利时 2026 年 6 月 硬件 4（AI4） 斯洛文尼亚 2026 年 9 月 硬件 4（AI4） 捷克 2026 年 9 月 硬件 4（AI4） 克罗地亚 2026 年 9 月 硬件 4（AI4） 斯洛伐克 2026 年 10 月 硬件 4（AI4） 拉脱维亚 2026 年 10 月 硬件 4（AI4）

和其他欧洲市场一致，拉脱维亚的推送将优先面向搭载 HW4 硬件的车辆，上线欧洲专属版本的 FSD v14。该版本针对当地限速标准、交通流特征以及道路法规完成适配调校。

欧盟将举行投票，想要拿到整个欧盟范围内的 FSD 许可，特斯拉仍需要至少 15 个国家构成的有效多数支持，这项投票此前已经推迟至年底。核心大国德国表态，如果特斯拉完成更名，并且把超速幅度限制在限速的 10% 以内，德国就会在投票中投赞成票；而法国、瑞典则对速度偏移功能持反对意见。

就算德国加上这 10 个已经批准的国家全部投赞成，特斯拉还需要再多争取 4 个国家，才能凑够 15 票。

一旦拿到全欧盟许可，FSD 的用户群体将会大幅扩张。特斯拉在上周发布的 2026 年第三季度财报中称，FSD 订阅用户已经达到创纪录的 174 万，超过一半用户选择按月订阅；随着更多国家开放权限，欧洲市场将显著拉动订阅规模增长。

特斯拉副总裁阿肖克 · 埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）还提到，无监督版 FSD 有望在 2027 年第二季度向部分地区的首批用户交付。眼下，拉脱维亚搭载 HW4 的车主，预计在未来数天到几周内就能收到特斯拉辅助驾驶功能；而 12 月的投票结果，将决定欧盟其他国家跟进放行的速度。