苹果 iOS 27.2 正式版国行“最重要专属功能”，可禁止 App 摇一摇跳转

IT之家 10 月 27 日消息，苹果公司今天面向 iPhone 18 Pro 等机型推送 iOS 27.2 正式版更新（内部版本号：24B119），并为其首款折叠 iPhone Duo 推送专属 iOS 27.2 更新（内部版本号：24B91020）。

本次更新带来了增强 Siri AI（国内暂未上线）、更新 Apple Music 品牌视觉等，还有一项对于国内比较重要的细节更新 —— 可禁止 App 摇一摇跳转。

这项功能名为“限制动作数据”。用户需进入“设置”>“隐私与安全”>“运动与健身”，找到“限制动作数据”选项，然后点击右上角“编辑”，就可以将需要屏蔽摇一摇跳转的 App 添加至限制名单中。

据IT之家此前报道，这项功能在北京时间 9 月 23 日的 iOS 27.2 Beta 2 更新中首次出现，被加入名单的 App 将无法获取加速度计、陀螺仪等运动传感器数据的权限。据大量用户反馈，只有当 App Store 登录中国大陆地区账号时，系统设置中才会出现相关入口；切换至美国地区账号后，该入口即消失。

iOS 27.2 正式版更新今日发布后，“iOS27.2 禁止摇一摇跳转”话题火速登上微博热搜。

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