蚂蚁灵光 2.0 发布：全新升级“能管事的 AI 助理”，突破单次对话限制

IT之家 10 月 27 日消息，蚂蚁集团今日发布灵光 2.0，推动 AI 助理从被动响应指令、完成单次任务，向主动发现需求、持续管理事务的演进。

据蚂蚁集团官方介绍，与传统对话式 AI 及任务型 Agent 相比，灵光 2.0 的一大变化，是将 AI 介入任务的起点进一步前移。

过去，用户需要先发现问题、提出需求，再由 AI 执行；如今，在获得用户授权后，灵光能够结合已接入的信息与服务，主动识别潜在需求，并发起分析、监测和跟进，并在需要用户关注的节点及时提醒。AI 不再只是等待指令的工具，而开始成为能够持续管理事务的助手。

这一变化背后，是灵光 2.0 对跨会话记忆、长程任务调度和工具连接能力的全面升级。依托独立云主机，灵光能够突破单次对话的限制，在用户退出对话后继续运行任务，并根据新的信息和状态变化动态跟进，让 AI 从一次性的任务执行转向长期、持续的事务管理。

此外，灵光管理事务的能力正在进入具体的生活场景。

在消费领域，用户授权接入支付宝后， 灵光可以梳理消费账单记录，发现可能被遗忘的自动续费订阅 ，分析消费习惯并提供省钱建议等；

在出行领域，机票、酒店预订完成并不意味着 AI 服务结束，灵光能够持续关注后续价格变化， 发现降价机会并及时通知用户 ；

在家庭场景，灵光在授权后可以关注钉钉班级群中的老师通知，整理重要信息、提取待办事项，并完成文档排版等后续工作。

此外，从宠物照护、儿童疫苗接种，到家人纪念日、车辆年检等需要长期记忆和持续跟进的事务，灵光也能够在授权范围内主动识别关键节点、安排后续跟进。

据介绍，灵光 2.0 不仅打通了支付宝生态内的数据与服务，还支持在开放环境中调用 MCP、CLI 等工具，拓展跨平台协同能力。目前，灵光已内置支付宝账单、会员、出行，以及钉钉、飞书、邮箱、米家等服务能力，管理范围正从个人信息与线上事务，延伸至跨平台工作流和智能家居设备控制。

随着智能体走向“事务管理”，其权限边界、数据安全和执行可信度也成为新的挑战。IT之家了解到，灵光 2.0 接入了蚂蚁 APASS，作为 AI 时代跨智能体、跨设备、跨应用与服务场景的统一账号和安全管理基础设施，APASS 将身份认证、意图安全和隐私保护纳入 Agent 执行流程，通过授权密钥与 Agent 分离托管等机制，让智能体在不直接接触授权密钥的情况下执行任务。用户可随时查看、调整或撤销授权，让智能体在授权范围内办事。