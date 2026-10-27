《羊蹄山之魂》开发商 Sucker Punch 裁员 26 人，正筹备新项目

IT之家 10 月 27 日消息，《羊蹄山之魂》（Ghost of Yotei）开发商 Sucker Punch，在其上一款游戏发售仅一年多后就裁员了部分员工。

据游戏媒体 Aftermath 报道，在《羊蹄山之魂》DLC 与完全版登陆 PS5 仅仅几周后，该工作室裁掉了 26 名员工。目前这家工作室总员工大约 200 人。工作室管理层发给全体员工的内部邮件说明，做出裁员决定，是因为市场环境面临挑战，同时新项目的团队规模规划发生了变化。

邮件原文写道：“我们仔细评估了市场遇到的难题，同时复盘新项目的人员需求之后，决定缩减部分人手。Sucker Punch 多个岗位将会被裁撤。”

邮件还透露，下周官方会向团队说明工作室后续规划。“我们知道这很难接受，请大家放心，这个决定绝非草率做出。我们进行了反复权衡，也会尽最大努力帮助受影响的同事完成过渡…… 今天无疑是艰难的一天。下周我们会详细介绍未来的计划。”

目前 Sucker Punch 下一款游戏是什么还没有公开，但从这份声明来看，工作室确实已经在筹备新项目。玩家群体里呼声较高的方向各不相同：有人希望重启《声名狼藉》（Infamous）系列，或是推出合集重制、新作；有人期待《狡狐大冒险》（Sly Cooper）回归；当然也有很多玩家希望继续拓展“魂”系列。

据IT之家了解，《羊蹄山之魂》是 2025 年秋季最重要的大作之一，首月销量 330 万份，同时也是口碑最好的 PS5 独占游戏之一。本作原本计划登陆 PC，但索尼调整了策略、收缩 PC 移植路线，该计划最终取消。游戏近期推出了完全版，附带全新剧情 DLC 与其他追加内容；暂时无法确认这次版本更新有没有拉动明显增量销量，也有可能游戏的受众体量在首发阶段就已经触顶。

这次裁员发生在 PlayStation 局势动荡的时期。索尼自 2028 年起转向纯数字发行的计划争议很大，让大量玩家不满：索尼会逐步淘汰实体游戏光盘，大概率从 PS6 开始，新游戏仅推出数字版。另外，索尼已经关闭广受好评的 Bluepoint 工作室，这家工作室以高质量重制、移植作品闻名，代表作包括 PS5 版《恶魔之魂》。除此之外，小岛秀夫的次世代新作《Physint》一度被索尼叫停开发，最后是微软接手，保住了这个项目。