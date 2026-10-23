索尼 PlayStation PULSE Elevate 无线音箱国行预售，1748 元

IT之家 10 月 23 日消息，索尼 PULSE Elevate 无线音箱今日开启预售，定价 1,748 元，将于 2026 年 11 月 12 日正式上市，适合 PS5、PC 或 Mac 使用。

作为参考，这款音箱美国售价为 219.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,471 元人民币），日本售价 37,980 日元（现汇率约合 1,617 元人民币）。

索尼表示，这款音箱主打沉浸式桌面音效，它搭载两个喇叭，每个喇叭内置平面振膜单元和低音扬声器，平面振膜单元受录音室启发，能以高精度呈现广阔频响动态范围内的所有声音；内置低音扬声器提供层次丰富的低音音色。

它支持 Tempest 3D 音效技术，在支持该技术的 PS5 主机游戏上能带来身历其境的音效体验。同时内置 AI 降噪麦克风，通过 AI 强化噪音抑制功能，满足语音聊天需求。

它搭载 PlayStation Link 无线技术，能够在不遗漏音效细节的前提下，以极低延迟传输不失真的音效，保证游戏体验流畅自然；同时支持蓝牙，可以连接手机等其他蓝牙设备扩展使用场景。

音箱支持方向任意调整，每个音箱都可以调整倾斜角度适配不同桌面设置，它支持多设备连接，可以在 PS5、PlayStation Portal 远程串流终端、PC / Mac 等多种设备之间轻松切换，还支持双设备同时连接，可同时聆听 PlayStation Link 和蓝牙设备的音效，接电话时也不影响游戏体验。

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