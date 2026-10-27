全国首个、推动跨品牌互联互通，海尔承建的国家人工智能应用中试基地（家居家电方向）在青岛启动

IT之家 10 月 27 日消息，海尔集团发文宣布，家居家电方向的国家人工智能应用中试基地（以下简称“中试基地”），于今日（10 月 27 日）在青岛举行建设启动仪式。

该基地由商务部推荐、国家发改委审批、海尔智家承建，来自家居家电企业、人工智能技术团队、高校院所的 200 多位行业专家代表出席活动。

该基地的目标是打造全球引领的“新一代智慧家电”中试基地，让 AI 创新从“单打独斗”走向全行业“联合攻坚”，沉淀可复用的公共能力，推动人工智能规模化、标准化应用。

IT之家注：中试，即“中间阶段试验”，是指把处在试制阶段的新产品转化到生产过程的过渡性试验，是产品在实验室研发成功后、正式投入大规模量产前，所进行的较小规模生产试验和优化过程。国家人工智能应用中试基地（家居家电方向）是全国首个家居家电方向的国家人工智能应用中试基地。

海尔集团介绍称，AI 正加速融入家居家电的产品、场景和产业链，但产业落地仍有堵点。

产品层面 ，AI 技术应用到家电产品和家庭场景，需要经历硬件适配、功能开发、场景验证、可靠性测试等多个环节，每一步都需要复杂的场景验证。

企业层面 ，不同品牌、品类、设备之间互联互通难，跨空间、跨场景主动服务能力不足。

行业层面，AI 应用涉及算法、算力、数据、人才、标准、安全，不同规模企业重复投入成本高、周期长，难以形成协同效应。

上述问题横跨多家企业、多类技术和多个产业环节，仅靠单一企业难以独立解决。建设面向全行业的中试基地，正是要打破“各自为战”，把“技术可行”变成“工程可复现、产品可量产”，为培育消费新动能提供支撑。

中试基地将构建产品中试、场景中试、产业中试、规模化推广、标准与安全五大能力。

消费端， 推动产品智能升级与跨品牌、跨设备互联互通 。

产业端，推动 AI 进入研发、制造、供应链、营销和服务等核心环节。

依托这些能力，基地承担三重角色：

产业链协同的“连接器”： 推动上下游协同，解决需求与技术对接不畅问题；

技术成果转化的“加速器”： 上接科研攻关，下连产业量产，加速 AI 从研发走向产业化；

优质应用落地的“孵化器”：提供公共服务，降低创新门槛，让创新在共享中放大价值。

启动仪式现场，中试基地聘任来自中国科学院、西安交通大学、中国家用电器研究院、科大讯飞等单位的多位专家，与中国移动通信集团、华为、火山引擎等首批生态伙伴签约，并发起“AI+ 消费”协同发展矩阵，面向全社会招募创新力量，共同做大生态。