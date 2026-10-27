Rokid Color 双目全彩智能眼镜发布：仅重 55g，神奇“魔戒”手势操控

IT之家 10 月 27 日现场消息，Rokid 今日发布了一款仅重 55g 的双目全彩智能眼镜 —— Rokid Color。

Rokid Color 采用时尚轻巧造型，可外出佩戴，重量仅 55g，能够显示 AR 全彩内容。

IT之家在发布会现场了解到，Rokid Color 搭载 Rokid 独家定制 0.16cc 的 Micro LED 全彩光机，支持 167% sRGB 色域、色彩覆盖 100% sRGB。

Rokid Color 可通过多种方式交互，包括镜腿触摸板、语音、智能腕带 / 手表、眼动追踪、触控戒指。

这款触控戒指也一同亮相，名为“乐奇魔戒”，简洁指环造型，支持多种微手势操作，比如搓手指、打响指等。

这款戒指还支持 24 小时健康监测，包括心率、体温、血氧、卡路里、睡眠指数等。

眼镜和戒指搭配，可以在屏幕里刷短视频、玩钓鱼小游戏等；拍照预览、视频会议、聊天等功能都可以在眼镜端实现。

价格方面，Rokid Color 售价 4999 元起（2GB + 64GB），高配售价 5499 元（4GB + 64GB），将于 2027 年 4 月起陆续发货。

这款智能戒指的定价为 1699 元，老用户的挚友预售价为 998 元。