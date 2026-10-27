小鹏 MONA L05 新产线首批 5000 台下线，10 月 29 日上市

IT之家 10 月 27 日消息，小鹏汽车宣布小鹏 MONA L05 新产线首批 5,000 台下线，独立产线，全力保供。小鹏 MONA L05 面向 65 个国家和地区销售，中国上市发布会将于 10 月 29 日 19:00 在广州举行。

该车已于 10 月 15 日开启预售，预售价区间为 16.98 万-19.18 万元。车身长宽高分别为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm，外观提供新月银、仙踪绿、罗兰紫、晶曜黑、星云白和微月灰六款配色，采用 AGS 主动进气格栅、隐藏式水切、无边框车门等设计。

座舱方面，MONA L05 配备 17.3 英寸中控大屏、17.3 英寸后排护眼娱乐屏和 26.8 英寸 W-HUD，搭载 20 扬声器 AI 音响系统。前排座椅支持通风、加热、按摩，主驾配备 9 系旗舰级 AI 座椅，支持主动追腰等 6 项调节；副驾为零重力座椅，支持 14 点按摩；后排座椅支持 11 度电动调节。

智能驾驶方面，MONA L05 搭载小鹏第二代 VLA 系统，Max 版配备 1 颗图灵 AI 芯片，有效算力 750TOPS，支持第二代 VLA Lite 模型；Ultra SE 版搭载 2 颗图灵 AI 芯片，有效算力 1500TOPS，支持满血版第二代 VLA。据易车网报道，新车采用纯视觉方案，支持城市与高速 NOA 功能。

动力方面，纯电版搭载单电机，最大功率 183kW，配备 71.1kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 工况续航提供 615km、635km、640km 和 660km 四种版本；增程版搭载 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机最大功率 183kW，配备 37.2kWh 电池组，纯电续航提供 237km、245km 和 253km 三种版本，满油满电综合续航 1310km。